На базе крепости «Яблонов» в Белгородской области создали историко-культурный центр

В Корочанском районе появилось государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный центр „Город-крепость ‚Яблонов‘“». Центр зарегистрировали 15 сентября 2022 года.
Исполняющей обязанности директора стала Ирина Гатилова. Основной вид деятельности центра — деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества.
Согласно аналитической системе «СПАРК», учредителем выступает министерство культуры Белгородской области.
Напомним, что в июле текущего года власти планировали провести проверку работы крепости «Яблонов» из-за отсутствия там посетителей. Просветительский центр «Город-крепость „Яблонов“» из минкульта планировалось передать в управление по туризму.