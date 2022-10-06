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На базе крепости «Яблонов» в Белгородской области создали историко-культурный центр

6 октября 05:48
Фото: bel.cultreg.ru
Учредителем выступает региональный минкульт. Центр был зарегистрирован 15 сентября 2022 года.

В Корочанском районе появилось государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный центр „Город-крепость ‚Яблонов‘“». Центр зарегистрировали 15 сентября 2022 года.

Исполняющей обязанности директора стала Ирина Гатилова. Основной вид деятельности центра — деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества.

Согласно аналитической системе «СПАРК», учредителем выступает министерство культуры Белгородской области.

Напомним, что в июле текущего года власти планировали провести проверку работы крепости «Яблонов» из-за отсутствия там посетителей. Просветительский центр «Город-крепость „Яблонов“» из минкульта планировалось передать в управление по туризму.

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Яблонов#Город-крепость «Яблонов»#Минкульт#Алина Харина
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