Мобилизованного главу белгородского Союза журналистов вернули домой

Мобилизованный глава Союза журналистов области вернулся на гражданку. Оказалось, что Юрий Гусаков не подходит под критерии частичной мобилизации.
Журналиста призвали 22 сентября. Всего за две недели, которые прошли после призыва, он успел жениться. Гусаков и его невеста расписались в конце сентября в Богучаре Воронежской области.
Тогда же он отметил, что они с возлюбленной мечтали пожениться в необычном месте, однако брак заключили при необычных обстоятельствах. С торжественной датой журналист поздравлял и своих сослуживцев, которые тоже решили вступить в брак.