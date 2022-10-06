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Летом очень жарко: Мохамед Аль Хачдади из ВК «Белогорье» рассказал о жизни в России

6 октября 08:00
Фото: группа ВК "Белогорья" в ВК
Марокканский волейболист поделился впечатлениями о русских и рассказал, что удивился жаркой погоде в Белгороде, пишет «Лента.ру».

Волейболист Мохамед Аль Хачдади из «Белогорья» рассказал журналистам о своей жизни в России. Он поделился впечатлениями о русских людях и отметил, что удивился жаркой погоде в Белгороде.

По словам спортсмена, традиционные мифы про медведей на улицах он слышал, но не воспринимал всерьёз. Поначалу ему казалось, что Россия — страна старинных городов, жёстких людей и водки. Когда волейболист приехал в Белгород, он понял, что жизнь в городе комфортная и современная.

Лето в России Аль Хачдади удивило, поскольку было очень жарко. Он ранее играл в Финляндии и привык к холодному климату. Также спортсмен подчеркнул, что люди в России и Марокко совершенно разные. Русские кажутся недоброжелательными, поскольку лица у них обычно хмурые. Ситуация меняется уже после первого разговора. Прохладным отношение кажется только со стороны, заключил волейболист.

 

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#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Мухаммед Аль Хачдади#Вк белогорье#О жизни в России#Наталья Корявых
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