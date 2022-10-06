Летом очень жарко: Мохамед Аль Хачдади из ВК «Белогорье» рассказал о жизни в России

Лето в России Аль Хачдади удивило, поскольку было очень жарко. Он ранее играл в Финляндии и привык к холодному климату. Также спортсмен подчеркнул, что люди в России и Марокко совершенно разные. Русские кажутся недоброжелательными, поскольку лица у них обычно хмурые. Ситуация меняется уже после первого разговора. Прохладным отношение кажется только со стороны, заключил волейболист.