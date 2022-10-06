Летом очень жарко: Мохамед Аль Хачдади из ВК «Белогорье» рассказал о жизни в России

Волейболист Мохамед Аль Хачдади из «Белогорья» рассказал журналистам о своей жизни в России. Он поделился впечатлениями о русских людях и отметил, что удивился жаркой погоде в Белгороде.
По словам спортсмена, традиционные мифы про медведей на улицах он слышал, но не воспринимал всерьёз. Поначалу ему казалось, что Россия — страна старинных городов, жёстких людей и водки. Когда волейболист приехал в Белгород, он понял, что жизнь в городе комфортная и современная.
Лето в России Аль Хачдади удивило, поскольку было очень жарко. Он ранее играл в Финляндии и привык к холодному климату. Также спортсмен подчеркнул, что люди в России и Марокко совершенно разные. Русские кажутся недоброжелательными, поскольку лица у них обычно хмурые. Ситуация меняется уже после первого разговора. Прохладным отношение кажется только со стороны, заключил волейболист.