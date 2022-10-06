Курская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ

Курская область снова попала под обстрел со стороны Украины. ВСУ атаковали Гордеевку Кореневского района. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщил губернатор Роман Старовойт, несколько снарядов упали в огороды селян. Серьёзных разрушений не зафиксировали, однако пострадали три дома.
Чиновник также посетовал, что больше всего пострадал дом местной жительницы, которой недавно выплатили компенсацию за погибшую корову. Причём деньги ей выплатили накануне.
Неоднократно под обстрелами бывала и Белгородская область. Несколько дней назад в Грайворонском горокруге очередной атаке подверглось село Головчино. В результате происшествия погибла местная жительница.