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Курская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ

6 октября 13:07
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
С украинской стороны обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Жертв и пострадавших нет, пишут «Курские известия».

Курская область снова попала под обстрел со стороны Украины. ВСУ атаковали Гордеевку Кореневского района. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщил губернатор Роман Старовойт, несколько снарядов упали в огороды селян. Серьёзных разрушений не зафиксировали, однако пострадали три дома.

Чиновник также посетовал, что больше всего пострадал дом местной жительницы, которой недавно выплатили компенсацию за погибшую корову. Причём деньги ей выплатили накануне.

Неоднократно под обстрелами бывала и Белгородская область. Несколько дней назад в Грайворонском горокруге очередной атаке подверглось село Головчино. В результате происшествия погибла местная жительница.  

 

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#Происшествия#Операция на Украине#Курская область#Обстрел#Наталья Корявых
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