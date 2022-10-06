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Конфликт с военными улажен, а мобилизованный глава СЖ возвращается домой

6 октября 16:00
Фото: Bel.ru
В Сети бурно комментируют видео с недовольными и вооружёнными военнослужащими, осуждённый бизнесмен Анатолий Фуглаев может устроиться после выхода на свободу в Валуйской зерновой компании, а мобилизованного журналиста Юрия Гусакова решили вернуть домой.

Возмущённые военные

Вечером 5 октября в Сети появилось видео, снятое мобилизованными мужчинами в Белгородской области. Они жаловались, что неделю находятся в плохих условиях: еды не хватало, пришлось жить под дождём, а выданное им оружие не прописали в военных билетах.

Глава администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов заявил, что ответственные лица уже разобрались с проблемой. В штабе Западного военного округа добавили, что героев записи в зону СВО не отправляют, что они обеспечены питанием и что выданное оружие за ними закреплено. К изучению проблемы подключилась и прокуратура.

В администрации губернатора прокомментировали видео с военными под Белгородом
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Бизнесмен в швейном цеху

Анатолий Фуглаев рассчитывает выйти на свободу по УДО. Алексеевский районный суд рассмотрит его заявление 13 октября.

Пока же осуждённый бизнесмен работает складывальщиком в швейном цеху в алексеевской ИК-4. Выговор он получил лишь один раз — за нахождение в тапочках и без куртки в коридоре карантинного отделения. Взыскание, впрочем, досрочно сняли, а больше замечаний к нему не было.

Интересно, что предприниматель не впервые просит об УДО. В этот раз он приложил к заявлению гарантийное письмо гендиректора Валуйской зерновой компании о возможности дальнейшего устройства на работу.

Фуглаева-старшего после выхода из тюрьмы могут устроить в Валуйской зерновой компании
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Мобилизованный журналист возвращается домой

Главу Союза журналистов Белгородской области, главного редактора ивнянского издания «Родина» Юрия Гусакова 22 сентября призвали по частичной мобилизации. По его словам, он был к этому готов. Перед уходом в армию журналист успел жениться в Богучаре Воронежской области.

Однако 6 октября стало известно, что Юрия Гусакова возвращают домой. Причина — несоответствие критериям частичной мобилизации, больше подробностей не было. Ранее Минобороны объявило, что право на отсрочку имеют работники СМИ.

Мобилизованного главу белгородского Союза журналистов вернули домой
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Анатолий Фуглаев#Юрий Гусаков#Военные#Видео#Колония#УДО#Журналист
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