Конфликт с военными улажен, а мобилизованный глава СЖ возвращается домой

Пока же осуждённый бизнесмен работает складывальщиком в швейном цеху в алексеевской ИК-4. Выговор он получил лишь один раз — за нахождение в тапочках и без куртки в коридоре карантинного отделения. Взыскание, впрочем, досрочно сняли, а больше замечаний к нему не было.