Конфликт с военными улажен, а мобилизованный глава СЖ возвращается домой

Вечером 5 октября в Сети появилось видео, снятое мобилизованными мужчинами в Белгородской области. Они жаловались, что неделю находятся в плохих условиях: еды не хватало, пришлось жить под дождём, а выданное им оружие не прописали в военных билетах.
Глава администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов заявил, что ответственные лица уже разобрались с проблемой. В штабе Западного военного округа добавили, что героев записи в зону СВО не отправляют, что они обеспечены питанием и что выданное оружие за ними закреплено. К изучению проблемы подключилась и прокуратура.
Анатолий Фуглаев рассчитывает выйти на свободу по УДО. Алексеевский районный суд рассмотрит его заявление 13 октября.
Пока же осуждённый бизнесмен работает складывальщиком в швейном цеху в алексеевской ИК-4. Выговор он получил лишь один раз — за нахождение в тапочках и без куртки в коридоре карантинного отделения. Взыскание, впрочем, досрочно сняли, а больше замечаний к нему не было.
Интересно, что предприниматель не впервые просит об УДО. В этот раз он приложил к заявлению гарантийное письмо гендиректора Валуйской зерновой компании о возможности дальнейшего устройства на работу.
Главу Союза журналистов Белгородской области, главного редактора ивнянского издания «Родина» Юрия Гусакова 22 сентября призвали по частичной мобилизации. По его словам, он был к этому готов. Перед уходом в армию журналист успел жениться в Богучаре Воронежской области.
Однако 6 октября стало известно, что Юрия Гусакова возвращают домой. Причина — несоответствие критериям частичной мобилизации, больше подробностей не было. Ранее Минобороны объявило, что право на отсрочку имеют работники СМИ.