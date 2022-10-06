К схеме новой маршрутной сети в Белгороде внесли 600 замечаний

Новую маршрутную сеть собираются запускать с 1 января 2023 года. Тем не менее её уже успели раскритиковать, в частности, из-за отказа от использования улицы 5 Августа и моста на проспекте Ватутина для автобусов. Известно, что ранее там собирались запускать общественный транспорт и сделать выделенные полосы.