К схеме новой маршрутной сети в Белгороде внесли 600 замечаний

Порядка 600 замечаний получила организация маршрутной сети Белгородской агломерации. Общественные обсуждения проходили в Белгороде и Белгородском районе с 15 по 30 сентября.
С белгородцами чиновники встречались восемь раз. Министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко рассказал, что поступили конструктивные предложения по изменению расписания и маршрутов движения автобусов. Вопросами уже занимается рабочая группа.
Новую маршрутную сеть собираются запускать с 1 января 2023 года. Тем не менее её уже успели раскритиковать, в частности, из-за отказа от использования улицы 5 Августа и моста на проспекте Ватутина для автобусов. Известно, что ранее там собирались запускать общественный транспорт и сделать выделенные полосы.