Глава Минсельхоза рассказал о системной поддержке аграриев в России

В 2022 году аграрии соберут примерно 150 миллионов тонн зерна. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок, а также для экспорта в объеме 50 миллионов тонн за сезон. Всего на зарубежные рынки Россия может поставить в этом году продовольствия на сумму 40 миллиардов долларов, передает газета «Известия» со ссылкой на слова главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева.
Министр отметил, что в течение последних нескольких лет государству удалось выстроить эффективную систему поддержки аграрной отрасли. В частности, были созданы необходимые условия для активизации научной деятельности и технологической модернизации. Все эти мероприятия направлены на стабильное развитие агросектора независимо от геополитических факторов.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил, что пять лет назад страна приобретала около трех миллионов тонн удобрений в год, а сегодня объемы закупок этой продукции возросли до пяти миллионов тонн. Также страна расширила площади, на которых применяются средства защиты растений, с 80 до 110 миллионов гектаров.
Как отметила руководитель Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко, в условиях роста стоимости агропродукции на мировом и внутреннем рынках российские аграрии расширили площади сева и инвестировали в сельхозтехнику. Все эти мероприятия вкупе с благоприятными погодными условиями обеспечили нынешний рекордный урожай.
Советник президента ЦСР Елена Разумова обратила внимание, что государство со своей стороны последние несколько лет системно помогает российским аграриям. Даже в периоды серьезных экономических потрясений господдержка агросектора не прекращалась. За это время в РФ появились профессиональные инвесторы в сельхозсектор. Также были сформированы специализированные финансовые институты, шло постепенное развитие логистики.
По оценке председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, на сегодняшний день доля отечественной продукции на прилавках крупных торговых сетей составляет от 90 до 91%, а по некоторым видам товаров — от 95 до 100%.
Глава Минсельхоза уверен, что у России есть большой потенциал для дальнейшего роста агропромышленного комплекса.
«Если мы добились выдающихся результатов в один год, это не значит, что мы добьемся таких же и в следующем году. Чтобы сделать достижение этих показателей системным, нужно приложить большие усилия», — считает Дмитрий Патрушев.
Сейчас Минсельхоз намерен развивать направления генетики и селекции. Это необходимо для импортозамещения. Также перед Россией стоит задача научиться изготавливать свое оборудование для производства готовой пищевой продукции.