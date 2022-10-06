Глава Минсельхоза рассказал о системной поддержке аграриев в России

В 2022 году аграрии соберут примерно 150 миллионов тонн зерна. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок, а также для экспорта в объеме 50 миллионов тонн за сезон. Всего на зарубежные рынки Россия может поставить в этом году продовольствия на сумму 40 миллиардов долларов, передает газета «Известия» со ссылкой на слова главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева.