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Гладков рассказал об обстреле в Валуйском горокруге

6 октября 16:32
Местные жители пожаловались, что никто им не сообщает о происходящем. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ещё раз напомнил о порядке информирования населения во время обстрелов.

6 октября глава региона Вячеслав Гладков отвечал на вопросы жителей региона. Один из них поступил от белгородки Екатерины.

Что происходит в Валуйках? Уже в районе часа бахает непрерывно. Местные власти молчат, а дети очень боятся после недавних событий.
Екатерина

Гладков сообщил, что в Валуйском горокруге происходил обстрел. Но он добавил, что если нет разрушений, а жителям ничего не угрожает, на всеобщее обозрение информацию не разглашают.

Мы говорим тогда, когда есть угроза обществу, жителям. Тогда мы занимаемся эвакуацией населения и оповещением, чтобы обеспечить безопасность жителей Белгородской области.
Вячеслав Гладков
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