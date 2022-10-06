Гладков рассказал об обстреле в Валуйском горокруге

6 октября глава региона Вячеслав Гладков отвечал на вопросы жителей региона. Один из них поступил от белгородки Екатерины.
Что происходит в Валуйках? Уже в районе часа бахает непрерывно. Местные власти молчат, а дети очень боятся после недавних событий.
Екатерина
Гладков сообщил, что в Валуйском горокруге происходил обстрел. Но он добавил, что если нет разрушений, а жителям ничего не угрожает, на всеобщее обозрение информацию не разглашают.
Мы говорим тогда, когда есть угроза обществу, жителям. Тогда мы занимаемся эвакуацией населения и оповещением, чтобы обеспечить безопасность жителей Белгородской области.
Вячеслав Гладков