Гладков рассказал о численности сотрудников ДНД в Белгородской области

На прямой линии «10 вопросов губернатору» 5 октября Гладкова попросили возродить работу ДНД. Вячеслав Гладков сообщил, что ДНД работает в регионе ещё с марта. Сейчас в народных дружинах состоит 5 тыс. человек.
В первую очередь работа выстроена на приграничных территориях.
Вячеслав Гладков
Для того, чтобы вступить в ряды народной дружины, необходимо обратиться в администрацию населённого пункта. Губернатор подчеркнул, что муниципалитеты возмещают часть расходов, которые несёт сотрудник ДНД.
Напомним, что недавно Вячеслава Гладкова попросили включить в тероборону людей с гражданским оружием. Однако губернатор отметил, что обеспечением безопасности в рамках территориальной обороны занимается Минобороны.