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Гладков рассказал о численности сотрудников ДНД в Белгородской области

6 октября 09:04
Фото: администрация Белгорода
Наибольшее количество добровольной народной дружины работает на приграничных территориях.

На прямой линии «10 вопросов губернатору» 5 октября Гладкова попросили возродить работу ДНД. Вячеслав Гладков сообщил, что ДНД работает в регионе ещё с марта. Сейчас в народных дружинах состоит 5 тыс. человек.

В первую очередь работа выстроена на приграничных территориях.
Вячеслав Гладков

Для того, чтобы вступить в ряды народной дружины, необходимо обратиться в администрацию населённого пункта. Губернатор подчеркнул, что муниципалитеты возмещают часть расходов, которые несёт сотрудник ДНД.

Напомним, что недавно Вячеслава Гладкова попросили включить в тероборону людей с гражданским оружием. Однако губернатор отметил, что обеспечением безопасности в рамках территориальной обороны занимается Минобороны.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Днд#Добровольная народная дружина
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