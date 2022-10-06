Фуглаева-старшего после выхода из тюрьмы могут устроить в Валуйской зерновой компании

Анатолий Фуглаев просит заменить неотбытый тюремный срок более мягким видом наказания. Соответствующее заявление он направил в Алексеевский районный суд. К нему предприниматель приложил гарантийное письмо гендиректора Валуйской зерновой компании о возможности дальнейшего устройства на работу.
По данным издания, суд должен рассмотреть заявление Фуглаева-старшего об УДО 13 октября. Пока же он продолжает отбывать наказание в алексеевской ИК-4.
В колонии с июня Анатолий Фуглаев работает складывальщиком в швейном цеху. Сторона защиты сообщила, что у осуждённого предпринимателя нет замечаний по трудовой дисциплине, он активно посещает культурно-массовые и спортивные мероприятия, за что ранее получил поощрение.
Устный выговор Фуглаев-старший получил только один раз — за нарушение формы одежды. Сообщается, что бизнесмен был в тапочках и без куртки в коридоре карантинного отделения. Однако взыскание досрочно сняли поощрением за активное участие в мероприятиях.
Примечательно, что Анатолий Фуглаев уже просил об условно-досрочном освобождении, произошло это в конце июня. Однако тогда в суде посчитали, что бизнесмен не успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.
Анатолия Фуглаева задержали в Белгороде в ноябре 2020 года. Его обвинили в мошенничестве на сумму в 145 млн рублей. Предприниматель признал вину и возместил ущерб.
В феврале 2022 года Октябрьский районный суд Белгорода приговорил Анатолия Фуглаева к 3,5 года тюрьмы и штрафу в 900 тыс. рублей. Помимо этого, ему два года после выхода на свободу запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
Тюремный срок должен подойти к концу 14 сентября 2023 года. В период лишения свободы зачли время содержания под стражей. Таким образом, Анатолий Фуглаев уже отбыл больше половины наказания.
Ранее виновным в мошенничестве признали и его брата Сергея Фуглаева. Бывшего депутата горсовета Белгорода Красногорский городской суд приговорил к трём годам и восьми месяцам колонии общего режима. Прокурор подавал апелляцию на приговор.