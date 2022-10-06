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Фуглаева-старшего после выхода из тюрьмы могут устроить в Валуйской зерновой компании

6 октября 09:39
Фото: «Профсоюз Правда - Белгород» во «ВКонтакте»
Осуждённый белгородский бизнесмен ранее подал заявление об УДО, к нему он приложил гарантийное письмо гендиректора Валуйской зерновой компании о возможности дальнейшего трудоустройства. Пока же Анатолий Фуглаев продолжает оставаться в ИК-4 и работать в швейном цеху, сообщает «Коммерсантъ».

Анатолий Фуглаев просит заменить неотбытый тюремный срок более мягким видом наказания. Соответствующее заявление он направил в Алексеевский районный суд. К нему предприниматель приложил гарантийное письмо гендиректора Валуйской зерновой компании о возможности дальнейшего устройства на работу.

По данным издания, суд должен рассмотреть заявление Фуглаева-старшего об УДО 13 октября. Пока же он продолжает отбывать наказание в алексеевской ИК-4.

В колонии с июня Анатолий Фуглаев работает складывальщиком в швейном цеху. Сторона защиты сообщила, что у осуждённого предпринимателя нет замечаний по трудовой дисциплине, он активно посещает культурно-массовые и спортивные мероприятия, за что ранее получил поощрение.

Устный выговор Фуглаев-старший получил только один раз — за нарушение формы одежды. Сообщается, что бизнесмен был в тапочках и без куртки в коридоре карантинного отделения. Однако взыскание досрочно сняли поощрением за активное участие в мероприятиях.

Примечательно, что Анатолий Фуглаев уже просил об условно-досрочном освобождении, произошло это в конце июня. Однако тогда в суде посчитали, что бизнесмен не успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Анатолия Фуглаева задержали в Белгороде в ноябре 2020 года. Его обвинили в мошенничестве на сумму в 145 млн рублей. Предприниматель признал вину и возместил ущерб.

В феврале 2022 года Октябрьский районный суд Белгорода приговорил Анатолия Фуглаева к 3,5 года тюрьмы и штрафу в 900 тыс. рублей. Помимо этого, ему два года после выхода на свободу запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Тюремный срок должен подойти к концу 14 сентября 2023 года. В период лишения свободы зачли время содержания под стражей. Таким образом, Анатолий Фуглаев уже отбыл больше половины наказания.

Ранее виновным в мошенничестве признали и его брата Сергея Фуглаева. Бывшего депутата горсовета Белгорода Красногорский городской суд приговорил к трём годам и восьми месяцам колонии общего режима. Прокурор подавал апелляцию на приговор.

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#Общество#Белгородская область#Анатолий Фуглаев#УДО#Суд#Колония#Валуйская зерновая компания#Инна Рогова
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