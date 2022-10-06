Фуглаева-старшего после выхода из тюрьмы могут устроить в Валуйской зерновой компании

Устный выговор Фуглаев-старший получил только один раз — за нарушение формы одежды. Сообщается, что бизнесмен был в тапочках и без куртки в коридоре карантинного отделения. Однако взыскание досрочно сняли поощрением за активное участие в мероприятиях.