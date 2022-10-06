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“Единая Россия” первой создала свои отделения в новых российских регионах

6 октября, 19:45
“Единая Россия” создала региональные отделения на территории новых российских регионов – в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Как отметил председатель “Единой России” Дмитрий Медведев, в новых субъектах полноценно должна заработать наша вся инфраструктура. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

“От команд, от людей, от наших товарищей будет во многом зависеть успех всей работы, успех интеграции. И, конечно, продолжение гуманитарной миссии “Единой России”, и качество обратной связи с людьми, которые живут на новых территориях”, - отметил Медведев.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, за восемь с половиной лет “Единая Россия” помогла многое сделать на территории республики.

По его словам, уже более трех тысяч активистов самого многочисленного в республике общественного движения “Донецкая Республика” стали членами партии, а более 13,5 тыс. человек являются ее сторонниками.

Более ста тысяч активистов общественного движения “Мир Луганщине” являются сторонниками партии “Единая Россия”. Об этом рассказал председатель народного совета ЛНР и секретарь Луганского регионального отделения ЕР Денис Мирошниченко. 

Координатор гуманитарной миссии и секретарь партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич также сообщил о готовности большого количества жителей Херсонской области присоединиться к команде партии.

Как информирует сайт “Единой России”, для решения оперативных вопросов региональных отделений будут сформированы организационные комитеты во главе с секретарями. Комитеты организуют персональные составы региональных политсоветов партии и представят их для утверждения президиуму генсовета.

“Люди нам доверяют, верят, поэтому сегодня такой большой приток в “Единую Россию” людей, которые будут в дальнейшем нашими помощниками в налаживании мирной жизни - активной, спокойной - в сильной и свободной России”, - сказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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