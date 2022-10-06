Дуров: WhatsApp угрожает безопасности личных данных пользователей

Павел Дуров заявил, что WhatsApp угрожает безопасности личных данных пользователей телефонов. Он предупредил россиян, что мессенджер уже 13 лет является инструментом слежки.
С помощью приложения хакеры могут получить доступ к содержимому устройства, подчеркнул Дуров. Об этом создатели WhatsApp сообщили на прошлой неделе.
Дуров подчеркнул, что пользоваться можно любым мессенджером, но следует остерегаться WhatsApp. По его словам, доступ к телефону злоумышленники могут получить, отправив вредоносное видео или начав видеозвонок.