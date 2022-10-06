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Дуров: WhatsApp угрожает безопасности личных данных пользователей

6 октября 12:11
Фото: 1MI
Создатель «ВКонтакте» и Telegram предупредил россиян о том, что мессенджер уже 13 лет является инструментом слежки, пишут «Народные новости».

Павел Дуров заявил, что WhatsApp угрожает безопасности личных данных пользователей телефонов. Он предупредил россиян, что мессенджер уже 13 лет является инструментом слежки.

С помощью приложения хакеры могут получить доступ к содержимому устройства, подчеркнул Дуров. Об этом создатели WhatsApp сообщили на прошлой неделе.

Дуров подчеркнул, что пользоваться можно любым мессенджером, но следует остерегаться WhatsApp. По его словам, доступ к телефону злоумышленники могут получить, отправив вредоносное видео или начав видеозвонок.

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#Евгений Грицков#Павел дуров#Whats app#Слежка#Мессенджер#Потеря данных
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