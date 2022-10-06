Достижения Подмосковья вошли в список "20 главных событий России за 20 лет"

Они определяют эпизоды современной истории государства, оказавшие наибольшее влияние на молодое поколение. В список включили и достижения Московской области.
Издание tagilcity.ru сообщает, что в ходе реализации национального проекта опрашиваются жители разных регионов России в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет. Респондентам из Подмосковья предложили назвать пятнадцать событий, повлиявших на всю страну, а также пять - на их регион.
В Московской области сосредоточена русская культура и история. В 2014 году в Одинцовском районе вблизи города Кубинка заложили военно-патриотический парк “Патриот”. Его площадь составляет пять тысяч гектаров, на которых разместили музеи авиации и военной техники, историко-мемориальный комплекс «Партизанская деревня», многофункциональный огневой центр, Конгрессно-выставочный центр Вооружённых сил, где провели первый международный военно-технический форум «Армия-2015».
Еще одним долгожданным реализованным проектом стало строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги. Автотрасса проходит по территории Московской области и Новой Москвы, и ее протяженность составляет свыше трехсот тридцати шести километров. На платных участках разрешенная скорость - 110 километров в час. Автодорога пересекается в тринадцатью трассами федерального значения и позволяет разгрузить Московскую кольцевую автодорогу.
К концу 2020 года в Подмосковье завершили один из самых крупных экологических проектов - закрыли тридцать девять мусорных полигонов, которые исчерпали свой ресурс. Теперь их рекультивируют, а новые отходы будут отправлять на сортировку, которую будут проводить на крупных комплексах по обработке ТКО, построенных за последние годы. Не подлежащий переработке мусор будет уходить на утилизацию.
Кроме этого, в Московской области решили проблему с нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях. За последние несколько лет в регионе построили сто тридцать семь новых детских садов, а также сто двенадцать зданий новых школ.