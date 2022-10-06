Достижения Подмосковья вошли в список "20 главных событий России за 20 лет"

К концу 2020 года в Подмосковье завершили один из самых крупных экологических проектов - закрыли тридцать девять мусорных полигонов, которые исчерпали свой ресурс. Теперь их рекультивируют, а новые отходы будут отправлять на сортировку, которую будут проводить на крупных комплексах по обработке ТКО, построенных за последние годы. Не подлежащий переработке мусор будет уходить на утилизацию.