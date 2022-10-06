Частичная мобилизация: какие гарантии будут у предпринимателей

В России, по данным Минобороны, уже мобилизовали 200 тыс. человек. Правительство учредило программы поддержки военнослужащих и их семей. Тем не менее одна категория граждан осталась незащищённой — предприниматели, владеющие малым бизнесом.
Для крупных предприятий существуют так называемые брони. Уже мобилизованные сотрудники имеют право в течение трёх месяцев после возвращения со службы приступить к работе. С малым бизнесом ситуация иная.
На 10 сентября 2022 года в России числилось почти 5,6 млн микропредприятий. На них трудятся более 7,3 млн человек. На одно предприятие приходится 1,3 сотрудника. По сути, предприниматель — и есть весь бизнес. Количество самозанятых в стране по состоянию на июнь превысило 5 млн человек. Это значит, что свыше 10 млн россиян никак не защищены государством.
В правительстве бизнесменам всё-таки предоставили шесть мер поддержки, однако не факт, что они помогут. Также военнослужащим запрещено иметь бизнес, но даже если закрыть на это глаза, остаётся множество проблем.
Очевидно, что остановится вся хозяйственная деятельность. По возвращении зачастую придётся начинать всё с нуля. Иногда даже не получится урегулировать некоторые вопросы — в армию могут забрать очень быстро.
Остаются и сотрудники, которым тоже нужно платить зарплату. Начисления проводить будет некому, а за трёхмесячную просрочку по заработной плате грозит уголовная ответственность. Не стоит забывать и о налогах, которые никто платить не сможет. В итоге мобилизация — потеря дохода для малого бизнеса. Текущих мер поддержки недостаточно.
Власти предложили автоматически продлевать лицензии, разрешать военнослужащим владеть бизнесом, изменится процедура расторжения контрактов на поставку товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. Также для МСП предоставят отсрочку по кредитам, Минфин и ФНС перенесут сроки подачи декларации и выплаты налогов, а договоры аренды с государством получится расторгать без штрафных санкций.
Получается, что мобилизованные смогут сохранить бизнес, но сильно легче не становится. Им просто дают отсрочку, а по возвращении они получат по налогам и кредитам. При невыполнении обязательств можно ещё и уголовную ответственность заработать.
Предполагается, что многие предприниматели закроют компании и станут самозанятыми, которые платят налог на выручку. Но тогда сократятся налоговые поступления государству. Пока перспективы не лучшие.