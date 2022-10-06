Частичная мобилизация: какие гарантии будут у предпринимателей

На 10 сентября 2022 года в России числилось почти 5,6 млн микропредприятий. На них трудятся более 7,3 млн человек. На одно предприятие приходится 1,3 сотрудника. По сути, предприниматель — и есть весь бизнес. Количество самозанятых в стране по состоянию на июнь превысило 5 млн человек. Это значит, что свыше 10 млн россиян никак не защищены государством.