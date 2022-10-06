Буцаев анонсировал создание в РФ управляющей компании по открытию экотехнопарков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал регламентирующее данный вопрос правительственное постановление № 1762, сообщает 360tv.ru.
«Правительство утвердило Правила предоставления из федбюджета субсидии на достижение результатов федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Речь идет в том числе о создании управляющей компании по формированию экотехнопарков. Такая компания необходима для обеспечения деятельности индустриальных парков в соответствии с 488-ФЗ 2014 года (разработкой данного закона занимался Минпромторг)», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что управляющая компания станет дочерним предприятием Российского экологического оператора, который является ответственным за весь федеральный проект «Экономика замкнутого цикла».
Для формирования экономики замкнутого цикла требуется комплекс мер, куда входит: создание инфраструктуры обращения с ТКО и системы их прослеживаемости, сведение отходообразования к минимуму, обеспечение спроса на вторичное сырье, ограничение оборота упаковки, которая не является экологичной, а также работа по экологическому просвещению.
Одним из шагов стало создание уникальных объектов обращения с ТКО: экотехнопарков. Сейчас ведется работа над проектно-сметной документацией для 8 таких предприятий на территориях Приморского, Краснодарского, Ставропольского краев, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областей.
За счет реализации проекта использование вторичных ресурсов в отрасли сельского хозяйства удастся повысить до 25%, в строительстве — до 20%, в промышленности — до 15%.