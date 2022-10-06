Буцаев анонсировал создание в РФ управляющей компании по открытию экотехнопарков

«Правительство утвердило Правила предоставления из федбюджета субсидии на достижение результатов федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Речь идет в том числе о создании управляющей компании по формированию экотехнопарков. Такая компания необходима для обеспечения деятельности индустриальных парков в соответствии с 488-ФЗ 2014 года (разработкой данного закона занимался Минпромторг)», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что управляющая компания станет дочерним предприятием Российского экологического оператора, который является ответственным за весь федеральный проект «Экономика замкнутого цикла».