Белгородцев просят поучаствовать в благотворительной акции «Сухая попка»

«Святому Белогорью против детского рака» на месяц необходимо 1 тыс. упаковок подгузников для подопечных — детей с онкозаболеваниями, а также пациентов из обстреливаемых территорий, из ЛДНР и Украины. Сейчас же, по словам главы организации Евгении Кондратюк, ситуация сложилась «катастрофическая».

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