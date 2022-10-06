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Белгородцев просят поучаствовать в благотворительной акции «Сухая попка»

6 октября 14:03
Фото: 1MI
«Святому Белогорью против детского рака» на месяц необходимо 1 тыс. упаковок подгузников для подопечных — детей с онкозаболеваниями, а также пациентов из обстреливаемых территорий, из ЛДНР и Украины. Сейчас же, по словам главы организации Евгении Кондратюк, ситуация сложилась «катастрофическая».

Благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака» обратились с просьбой помочь в приобретении подгузников. Каждый месяц подопечным — детям с онкозаболеваниями, юным пациентам из обстреливаемых территорий Белгородской области, из ЛДНР и Украины — требуется выдавать как минимум 1 тыс. упаковок.

Руководитель «Святого Белогорья» Евгения Кондратюк сообщила, что сейчас ситуация катастрофическая: на складе не осталось подгузников и впитывающих пелёнок. В связи с этим в областном центре объявили акцию «Сухая попка».

Помочь может любой желающий — достаточно купить упаковку подгузников или впитывающих пелёнок, влажных салфеток или крем «Бепантен» и принести это в офис «Святого Белогорья» на улицу Архиерейскую, 8 (второй этаж). Товары принимаются из любого города России.

Вместе у вас получится подарить малышам целую гору подгузников. Мамочки, когда вы покупаете памперсы и игрушки для своего самого любимого, самого сладкого малыша, прихватите ещё упаковку подгузников. Я уверена, в вашем сердце хватит любви ещё для одного малыша. Папы, когда вы, сильные и успешные, покупаете своей семье продукты, вы — настоящие мужчины, заботитесь о своей семье, о своих малышах. И я верю, что ваших сил хватит позаботиться ещё об одном малыше, который уже так много натерпелся.
Евгения Кондратюк
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