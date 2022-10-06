Белгородский врач две недели не может стать на учёт в военкомате

Кроме того, губернатор попросил жителей области сообщать ему о проблемах работы военкоматов: » Я буду благодарен, если вы эту информацию будете мне рассказывать. А я буду уже со своей стороны отрабатывать эти обращения, чтобы военкоматы организовывали чаще приём, в течение более длительного времени».