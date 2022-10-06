Белгородский врач две недели не может стать на учёт в военкомате

В ходе эфира «10 вопросов губернатору» местный житель рассказал Вячеславу Гладкову, что уже две недели не может встать на учёт в Военном комиссариате Белгородского района. По словам мужчины, приём ведёт один человек по вторникам и четвергам. Из-за сложившейся ситуации в военкомате много людей, очередь начинается на улице. Белгородец работает врачом, отпрашиваться постоянно с работы у него нет возможности. Мужчина попросил губернатора помочь в организации работы военкомата.
Вячеслав Гладков напомнил, что военные комиссариаты в прямом подчинении у Минобороны РФ.
Сейчас ждём внесение изменений в законодательство, чтобы военный комиссариат в оперативной части взаимодействовал с губернаторами регионов. Сейчас полное понимание в необходимости оказания помощи.
Вячеслав Гладков
Также губернатор сообщил, что Военный комиссариат Белгородского района работает ежедневно, а не только по вторникам и четвергам.
Знаю, что с вами [обращается к врачу] связались и отработали по вашему вопросу.
Вячеслав Гладков
Кроме того, губернатор попросил жителей области сообщать ему о проблемах работы военкоматов: » Я буду благодарен, если вы эту информацию будете мне рассказывать. А я буду уже со своей стороны отрабатывать эти обращения, чтобы военкоматы организовывали чаще приём, в течение более длительного времени».
Напомним, что недавно «Бел.Ру» собрало данные о расположении военных комиссариатов региона.