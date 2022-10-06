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Белгородский врач две недели не может стать на учёт в военкомате

6 октября 07:45
Фото: 1MI
Мужчина на протяжении двух недель не может стать на учёт в Военном комиссариате Белгородского района. С жалобой он обратился к Вячеславу Гладкову.

В ходе эфира «10 вопросов губернатору» местный житель рассказал Вячеславу Гладкову, что уже две недели не может встать на учёт в Военном комиссариате Белгородского района. По словам мужчины, приём ведёт один человек по вторникам и четвергам. Из-за сложившейся ситуации в военкомате много людей, очередь начинается на улице. Белгородец работает врачом, отпрашиваться постоянно с работы у него нет возможности. Мужчина попросил губернатора помочь в организации работы военкомата.

Вячеслав Гладков напомнил, что военные комиссариаты в прямом подчинении у Минобороны РФ.

Сейчас ждём внесение изменений в законодательство, чтобы военный комиссариат в оперативной части взаимодействовал с губернаторами регионов. Сейчас полное понимание в необходимости оказания помощи.
Вячеслав Гладков

Также губернатор сообщил, что Военный комиссариат Белгородского района работает ежедневно, а не только по вторникам и четвергам.

Знаю, что с вами [обращается к врачу] связались и отработали по вашему вопросу.
Вячеслав Гладков

Кроме того, губернатор попросил жителей области сообщать ему о проблемах работы военкоматов: » Я буду благодарен, если вы эту информацию будете мне рассказывать. А я буду уже со своей стороны отрабатывать эти обращения, чтобы военкоматы организовывали чаще приём, в течение более длительного времени».

Напомним, что недавно «Бел.Ру» собрало данные о расположении военных комиссариатов региона.

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#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Военкомат#Жалоба#График работы#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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