Белгородец взял для «сотрудников банка» в кредит 7 млн рублей

4 октября потерпевший обратился в полицию. По словам мужчины, мошенники сказали, что на его имя пытаются взять кредит. Они предложили взять эту сумму самому и перевести на другие счета. Белгородцу даже присылали документы с печатями банка. Они оказались подделкой.