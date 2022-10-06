Белгородец взял для «сотрудников банка» в кредит 7 млн рублей

Белгородец перевёл мошенникам почти 7 млн рублей, которые взял в кредит. Аферисты представились сотрудниками банка и предложили мужчине перевести деньги на «безопасные счета».
4 октября потерпевший обратился в полицию. По словам мужчины, мошенники сказали, что на его имя пытаются взять кредит. Они предложили взять эту сумму самому и перевести на другие счета. Белгородцу даже присылали документы с печатями банка. Они оказались подделкой.
За две недели житель региона перевёл аферистам 6,9 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.