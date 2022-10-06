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Белгородец взял для «сотрудников банка» в кредит 7 млн рублей

6 октября 09:07
Фото: 1MI
Аферисты позвонили мужчине и сказали, что на него пытаются взять кредит. Они предложили перевести деньги на «безопасные счета», сообщили в региональном УМВД.

Белгородец перевёл мошенникам почти 7 млн рублей, которые взял в кредит. Аферисты представились сотрудниками банка и предложили мужчине перевести деньги на «безопасные счета».

4 октября потерпевший обратился в полицию. По словам мужчины, мошенники сказали, что на его имя пытаются взять кредит. Они предложили взять эту сумму самому и перевести на другие счета. Белгородцу даже присылали документы с печатями банка. Они оказались подделкой.

За две недели житель региона перевёл аферистам 6,9 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

 

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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Мошенники#Кредит#Наталья Корявых
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