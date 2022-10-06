Администрация губернатора заключила контракт на 6,5 млн с «Фамильным домом вкуса»

В числе первых блюд указаны окрошка с куриной грудкой или телятиной, суп из лесных грибов с кускусом, борщ, луковый суп, на второе — паста, стейки, мясные блюда и блюда из курицы и рыбы, гарниры. Из десертов в меню запросили наполеон, десерт «Павлова», яблочный штрудель с шариком мороженого, тирамису, из напитков — чай пакетированный и листовой, кофе растворимый и зерновой, морс.