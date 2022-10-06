Администрация губернатора заключила контракт на 6,5 млн с «Фамильным домом вкуса»

Администрация губернатора заключила госконтракт на оказание услуг по организации питания. Исполнителем стал «Фамильный дом вкуса».
Стоимость контракта составила 6,5 млн рублей. Источник финансирования — региональный бюджет. Действовать контракт будет до конца текущего, а также в 2023 и 2024 годах.
В техзадании к контракту указано, что стороны заранее будут обговаривать меню. Исполнитель должен обеспечить, помимо блюд, салфетки, столовые приборы и посуду, причём использование одноразовой не допускается. Еду необходимо готовить в дни мероприятий.
Среди блюд, прописанных в техзадании, указаны 97 позиций. На завтраки может потребоваться приготовить сырники, овсяную кашу с шоколадом и ягодами, шакшуку (глазунья с овощами), блинчики, омлет. Среди закусок — ассорти сырное, рыбное, мясное или из сала, домашние соленья.
В числе первых блюд указаны окрошка с куриной грудкой или телятиной, суп из лесных грибов с кускусом, борщ, луковый суп, на второе — паста, стейки, мясные блюда и блюда из курицы и рыбы, гарниры. Из десертов в меню запросили наполеон, десерт «Павлова», яблочный штрудель с шариком мороженого, тирамису, из напитков — чай пакетированный и листовой, кофе растворимый и зерновой, морс.
Из документа следует, что самыми дорогими будут рыбное (860 рублей за условную единицу) и сырное ассорти (750 и 720 рублей). В последнее войдут пармезан, дор блю, сулгуни, брынза. Дешевле остальных обойдутся мини-шашлычок из картофеля (40 рублей) и рулетики из паприки с сыром (45 рублей).
Оказывать услуги по организации питания потребуется по месту нахождения исполнителя (бульвар Юности, 6) или заказчика (Соборная площадь, 4), а также по месту проведения мероприятий.
ООО «Фамильный дом вкуса» работает в Белгороде с 2013 года. Учредителем и директором компании является депутат горсовета Марина Лазарева.
«Фамильный дом вкуса» занимается деятельностью ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания. В сеть компании в числе прочих входят «Суши Дом», ресторан узбекской кухни «Хива», ресторан итальянской кухни La Terrazza, «Экватор».