Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в «Одноклассниках» и Twitch

Для обмена абоненту нужно перейти в раздел «Управление минутами» в мобильном приложении или на сайте, выбрать пункт меню «Безлимитные сервисы», интересующий сервис и количество минут для обмена. После обмена клиент получает промокод, который нужно активировать в личном кабинете Tele2 для начала действия безлимита в выбранном интернет-сервисе.