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Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в «Одноклассниках» и Twitch

6 октября 13:14
Фото: Tele2
Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам обменять накопленные минуты на безлимитный трафик в «Одноклассниках» и Twitch. При этом объем минут для обмена соответствует времени нахождения в приложении или на сайте онлайн-ресурса.

Абоненты уже использовали более 50 млн минут на трафик в соцсетях и видеоплатформах, для которых эта возможность была запущена в середине августа.

Tele2 развивает сервисы управления минутами. Теперь клиенты компании могут обменять их на трафик в социальной сети «Одноклассники» и стриминговой платформе Twitch, которая специализируется на компьютерных играх, трансляциях геймплея и киберспорта. 

Первый этап проекта показал, что новый сервис востребован аудиторией. За 1,5 месяца абоненты уже обменяли на трафик в соцсетях и видеоплатформах более 50 млн минут. Наибольшей популярностью пользовались YouTube (66%) и TikTok (20%).

Фото: Tele2

Для обмена абоненту нужно перейти в раздел «Управление минутами» в мобильном приложении или на сайте, выбрать пункт меню «Безлимитные сервисы», интересующий сервис и количество минут для обмена. После обмена клиент получает промокод, который нужно активировать в личном кабинете Tele2 для начала действия безлимита в выбранном интернет-сервисе.

Сервис доступен абонентам линеек «Мой Tele2», «Black», «Premium», «Игровой», «Везде онлайн», «Супер онлайн+» и других тарифных планов. Для обмена доступны любые минуты: из основного пакета, перенесенных остатков или приобретенные на «Маркете». Подробнее об услуге и полный перечень тарифов абоненты могут узнать в разделе «Обмен минут» в личном кабинете на сайте tele2.ru.

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#Общество#Белгородская область#Теле2#Сервис#Соцсети
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