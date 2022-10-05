Загадка световых столбов и предложение создать запасы консервов: темы среды

Однако ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что это было атмосферное явление. Такие световые столбы возникают в холодное время года или на больших высотах в результате преломления света на ледяных кристаллах. Сделать свечение более ярким, скорее всего, помогли теплицы за городом.