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Загадка световых столбов и предложение создать запасы консервов: темы среды

5 октября 16:00
Фото: Bel.ru
Белгородцев насторожили столбы света в небе, в Шебекинском горокруге подросток потерял пальцы после взрыва гранаты, а экс-губернатор Евгений Савченко предложил отказаться от импорта мяса и создать резервы мясных консервов.

Загадочный свет

Вечером 4 октября в небе над Белгородом заметили ярко-жёлтые столбы света. Высказывались разные предположения о том, что это было, вплоть до работы лазерных комплексов.

Однако ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что это было атмосферное явление. Такие световые столбы возникают в холодное время года или на больших высотах в результате преломления света на ледяных кристаллах. Сделать свечение более ярким, скорее всего, помогли теплицы за городом.

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Подросток пострадал из-за гранаты

Поздно ночью в шебекинском селе Сурково в руках у 16-летнего подростка подорвался запал гранаты. Парню частично оторвало три пальца на руке.

Молодой человек находится в больнице, его состояние стабильное. Обстоятельства происшествия выясняет следком.

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Нет импортному мясу

Экс-губернатор Белгородской области, сенатор Совфеда Евгений Савченко предложил отказаться от импорта мяса, даже из дружественных стран. Ещё одна инициатива политика — создать дополнительный госрезерв мясных консервов.

По мнению Савченко, эти меры помогут укрепить отрасль. Сенатор также добавил, что сейчас особенно необходим стратегический продовольственный запас.

Евгений Савченко предложил создать запасы мясных консервов и запретить импорт мяса
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгород#Сурково#Шебекинский горокруг#Световые столбы#Подросток#Граната#Мясо#Консервы#Евгений Савченко
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