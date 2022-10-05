Загадка световых столбов и предложение создать запасы консервов: темы среды

Вечером 4 октября в небе над Белгородом заметили ярко-жёлтые столбы света. Высказывались разные предположения о том, что это было, вплоть до работы лазерных комплексов.
Однако ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что это было атмосферное явление. Такие световые столбы возникают в холодное время года или на больших высотах в результате преломления света на ледяных кристаллах. Сделать свечение более ярким, скорее всего, помогли теплицы за городом.
Поздно ночью в шебекинском селе Сурково в руках у 16-летнего подростка подорвался запал гранаты. Парню частично оторвало три пальца на руке.
Молодой человек находится в больнице, его состояние стабильное. Обстоятельства происшествия выясняет следком.
Экс-губернатор Белгородской области, сенатор Совфеда Евгений Савченко предложил отказаться от импорта мяса, даже из дружественных стран. Ещё одна инициатива политика — создать дополнительный госрезерв мясных консервов.
По мнению Савченко, эти меры помогут укрепить отрасль. Сенатор также добавил, что сейчас особенно необходим стратегический продовольственный запас.