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Выплаты мобилизованным белгородцам не облагаются налогом

5 октября 17:48
Фото: 1MI
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время традиционного вечернего прямого эфира 5 октября.

На прямой линии губернатора белгородка спросила, почему единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей мобилизованным облагается налогом в 13%.

Вячеслав Гладков сообщил, что единовременная выплата поступает в полном объёме.

Мне хотелось бы узнать, кто вам сказал, что эта выплата облагается налогом. Вы получаете 100 тыс. рублей, налогов там никаких нет.
Вячеслав Гладков

Напомним, что мобилизованным белгородцам уже начали выплачивать по 100 тыс. рублей. На единовременные выплаты из областного бюджета выделили 350 млн рублей.

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#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Выплата#Алина Харина
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