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В Валуйках в День учителя поженились четверо мобилизованных

5 октября 12:54
Фото: страница Алексея Дыбова в ВК
мобилизованные вступили в брак в Валуйках
Браки регистрировали в историко-художественном музее. Молодожёнов в соцсети поздравил глава городского округа Алексей Дыбов.

5 октября в Валуйках брак заключили четверо мобилизованных. Церемония проходила в историко-художественном музее. Молодожёнов поздравили глава муниципалитета Алексей Дыбов, депутаты облдумы Тарас Хтей и Фёдор Сулим.

1 октября 17 мобилизованных жителей Белгородской области заключили браки. Их регистрировали в Воронежской области.

27 сентября поженились семеро мобилизованных белгородцев. Торжества проходили также в Воронежской области. Браки заключили три пары из Корочанского района, по одной из Белгорода, Грайворонского, Новооскольского и Шебекинского городских округов.

 

 

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мобилизованные вступили в брак в Валуйках
Фото: страница Алексея Дыбова в ВК
#Общество#Частичная мобилизация#Валуйки#Мобилизованные#Свадьбы#Вступление в брак#Наталья Корявых
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