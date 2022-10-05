В Валуйках в День учителя поженились четверо мобилизованных

5 октября в Валуйках брак заключили четверо мобилизованных. Церемония проходила в историко-художественном музее. Молодожёнов поздравили глава муниципалитета Алексей Дыбов, депутаты облдумы Тарас Хтей и Фёдор Сулим.
1 октября 17 мобилизованных жителей Белгородской области заключили браки. Их регистрировали в Воронежской области.
27 сентября поженились семеро мобилизованных белгородцев. Торжества проходили также в Воронежской области. Браки заключили три пары из Корочанского района, по одной из Белгорода, Грайворонского, Новооскольского и Шебекинского городских округов.