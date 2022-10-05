В России создают библиотеку экспортера агропродукции

Эти справочники представляют собой подробные руководства с информацией, которая пригодится производителям для выхода на внешние рынки.
Представители бизнес-сообщества обратили внимание, что гиды существенно экономят время и деньги на разработку новых маршрутов экспорта. Также в справочниках можно найти нужные контакты, сообщает газета «Известия».
«Агроэкспорт» намерен привлечь для создания справочников представителей основных институтов развития и аналитические агентства. Разработанные по принципу «продукт — страна» гиды посвятят 6 направлениям экспорта аграрной продукции в 25 стран.
В справочники включена информация об экономике и особенностях ведения бизнеса в государстве-импортере. Также в гидах можно найти инструкции по заключению контрактов, данные о потенциальных деловых партнерах, конкурентах, требованиях о поставках, разрешительных процедурах, а также о логистических особенностях и специфике защиты объектов интеллектуальной собственности на законодательном уровне.
Кроме того, обновлению подлежат справочники, которые были выпущены за предшествующие три года. Всего их восемьдесят семь.
Как заявил глава «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов, особое внимание будет уделено логистике и созданию альтернативных маршрутов поставок. В том числе речь идет о мультимодальных маршрутах экспорта. Так, справочники будут содержать информацию о ключевых оптово-распределительных центрах, оптимальных маршрутах и способах поставки в ту или иную страну. При этом аналитики проведут расчеты среднего времени доставки и ее стоимости. В гиды включат также разделы о предпочтениях потребителей страны-импортера.
Краснов отметил, что ввиду нестабильности рынков финансов многие государства в рамках внешней торговли переходят расчет в национальных валютах. На этом основании в справочники для экспортеров включат дополнительные разделы, в которых будут детально изложены особенности валютно-финансовых операций для того или иного рынка сбыта.
В 2022 году, несмотря на экономические санкции, в финансовом выражении поставки продовольственных товаров растут практически по всем направлениям. Однако в «весе» объемы несколько отстают от тех, что были в прошлом году, отмечает Краснов. В сложившейся ситуации производителям важно быстро перестраиваться и искать новые пути для увеличения и диверсификации поставок на зарубежные рынки.
Экспортные гиды помогают отечественным производителям продвигать молочные продукты на внешние рынки. Справочники позволяют изначально грамотно позиционировать свою продукцию в новых странах, поскольку в расчет будут браться особенности менталитета населения страны-импортера, вкусовые предпочтения ее населения и отношение местных граждан к продуктам из России. Об этом рассказал президент группы «ЭкоНива» Штефан Дюрр.