В России создают библиотеку экспортера агропродукции

Как заявил глава «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов, особое внимание будет уделено логистике и созданию альтернативных маршрутов поставок. В том числе речь идет о мультимодальных маршрутах экспорта. Так, справочники будут содержать информацию о ключевых оптово-распределительных центрах, оптимальных маршрутах и способах поставки в ту или иную страну. При этом аналитики проведут расчеты среднего времени доставки и ее стоимости. В гиды включат также разделы о предпочтениях потребителей страны-импортера.