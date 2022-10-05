В микрорайоне Белгорода до конца года построят школу на 100 мест

Строительство школы в микрорайоне Восточный-1 должно завершиться к концу года. Учреждение рассчитано на 100 мест. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование». На стройку потратят 288 млн рублей.
В минстрое региона пояснили, что строительство по нацпроекту ведётся с использованием механизма государственно-частного партнёрства. Рабочие уже завершают устройство кровли, фасада, установку окон и дверей. Строители монтируют инженерные коммуникации и делают внутреннюю отделку. Прилегающую территорию благоустраивают.
Заказчиком выступает ООО «ПроШкола» по концессионному соглашению. Пока в микрорайоне школ нет. Предполагается, что открытие школы поспособствует снижению нагрузки на другие школы и уменьшит количество обучающихся во вторую смену в школах на Крейде.