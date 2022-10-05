В микрорайоне Белгорода до конца года построят школу на 100 мест

Заказчиком выступает ООО «ПроШкола» по концессионному соглашению. Пока в микрорайоне школ нет. Предполагается, что открытие школы поспособствует снижению нагрузки на другие школы и уменьшит количество обучающихся во вторую смену в школах на Крейде.