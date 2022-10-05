Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В микрорайоне Белгорода до конца года построят школу на 100 мест

5 октября 09:22
Фото: администрация Белгорода
Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Образование». На работы выделили 288 млн рублей, сообщили в мэрии.

Строительство школы в микрорайоне Восточный-1 должно завершиться к концу года. Учреждение рассчитано на 100 мест. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование». На стройку потратят 288 млн рублей.

В минстрое региона пояснили, что строительство по нацпроекту ведётся с использованием механизма государственно-частного партнёрства. Рабочие уже завершают устройство кровли, фасада, установку окон и дверей. Строители монтируют инженерные коммуникации и делают внутреннюю отделку. Прилегающую территорию благоустраивают.

Заказчиком выступает ООО «ПроШкола» по концессионному соглашению. Пока в микрорайоне школ нет. Предполагается, что открытие школы поспособствует снижению нагрузки на другие школы и уменьшит количество обучающихся во вторую смену в школах на Крейде.

 

 

Читайте также:
Как будет построено расписание школ Белгорода, работающих в две сменыВ Юго-Западном-1 в Белгороде построят школу на 600 местПод Белгородом построят две школы по 1000 мест
#Город#Новости Белгорода#Белгород#Касается каждого#Строительство школы#Микрорайно Восточный#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18