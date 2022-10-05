В Госдуме обсудят состояние общественного электротранспорта в регионах

6 октября в Госдуме состоятся большие парламентские слушания о состоянии городского общественного электротранспорта в регионах. Депутаты обсудят вопросы обновления подвижного состава, модернизации инфраструктуры, восстановления удобных маршрутов, функционирования электротранспорта и финансирования.
По информации нижней палаты парламента, в слушаниях ожидается участие руководителей регионов, мэров городов, представителей власти, отвечающих за транспортные вопросы.
Экс-депутат горсовета областного центра Игорь Цевменко напомнил, что обсуждение решили провести после жалоб, которые в том числе поступали от белгородцев, недовольных уничтожением троллейбусов.
Надеюсь, что представители исполнительной власти Белгородской области будут на них [очень сомневаюсь], и уже в стенах Государственной Думы попробуют снова рассказать, что электротранспорт — это «прошлое», «не эффективно», «дорого» и т. д. Посмотрим, как у них это получится, учитывая, что федеральная позиция совершенно иная.
Игорь Цевменко
В Белгороде троллейбусов нет с 1 июля. На их маршруты запустили автобусы. Сообщалось, что изношенность троллейбусов составляла 95%.
Эксперты оценивали расходы на обновление троллейбусного парка в 7,7 млрд рублей, а на сохранение — 3,2 млрд рублей. Горожане пытались сохранить электротранспорт, записывая обращения в том чисел к президенту, главе СКР. При этом уже после ликвидации троллейбусов власти заявили, что готовы развивать электротранспорт при поддержке Москвы.
О том, как развивались события, можно узнать в сюжете «Бел.Ру».