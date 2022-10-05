В Госдуме обсудят состояние общественного электротранспорта в регионах

Эксперты оценивали расходы на обновление троллейбусного парка в 7,7 млрд рублей, а на сохранение — 3,2 млрд рублей. Горожане пытались сохранить электротранспорт, записывая обращения в том чисел к президенту, главе СКР. При этом уже после ликвидации троллейбусов власти заявили, что готовы развивать электротранспорт при поддержке Москвы.