В Фонде ЖКХ ответили на запрос «Бел.Ру» о коррупционных схемах

Чтобы узнать подробности, журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием в Фонд ЖКХ. В организации нам ответили, что Фонд содействия реформированию ЖКХ области не наделён полномочиями давать какие-либо комментарии по теме запроса.