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В Фонде ЖКХ ответили на запрос «Бел.Ру» о коррупционных схемах

5 октября 12:19
Фото: 1MI
Информация о коррупционных схемах, которые разворачиваются в региональном Фонде содействия реформированию ЖКХ, стала известна 4 октября. Журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием в организацию.

В Фонде ЖКХ прошли обыски. Должностных лиц подозревают в проворачивании коррупционных схем. Также в этом замешены предприниматели. Об этом стало известно 4 октября.

Информацией также поделился глава региона Вячеслав Гладков. Отметил, что следственные действия проводились уже давно. В настоящее время органы собрали все необходимые факты.

Чтобы узнать подробности, журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием в Фонд ЖКХ. В организации нам ответили, что Фонд содействия реформированию ЖКХ области не наделён полномочиями давать какие-либо комментарии по теме запроса.

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Фонд содействия реформированию жкх#Коррупция чиновник#Обыск
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