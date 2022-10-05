В Фонде ЖКХ ответили на запрос «Бел.Ру» о коррупционных схемах

В Фонде ЖКХ прошли обыски. Должностных лиц подозревают в проворачивании коррупционных схем. Также в этом замешены предприниматели. Об этом стало известно 4 октября.
Информацией также поделился глава региона Вячеслав Гладков. Отметил, что следственные действия проводились уже давно. В настоящее время органы собрали все необходимые факты.
Чтобы узнать подробности, журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием в Фонд ЖКХ. В организации нам ответили, что Фонд содействия реформированию ЖКХ области не наделён полномочиями давать какие-либо комментарии по теме запроса.