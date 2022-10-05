Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области объявили режим ЧС из-за проблем с уборкой урожая с полей

5 октября 09:01
Фото: 1MI
Причиной стало переувлажнение почвы. Именно из-за этого аграрии не могут убрать остаток урожая. Если ситуация не изменится, то им компенсируют расходы. По крайней мере, так планируют власти.

В прямом эфире 4 октября губернатор Вячеслав Гладков рассказал о проблемах с уборкой урожая с полей Белгородской области. Так, аграрии не могут убрать подсолнечник, кукурузу и сою.

Причина — переувлажнение почвы. Мы несколько дней назад объявили ЧС, потому что не можем убрать остаток урожая. Урожай в этом году очень хороший, но в самом конце уборки погода нам мешает очень сильно.
Вячеслав Гладков

При этом глава региона отметил, что, если урожай с полей так и не удастся убрать, то областные власти будут просить федеральное министерство сельского хозяйства компенсировать аграриям убытки.

Читайте также:
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о рекордном урожае зерна
#Анастасия Федосеенко#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Гладков#Поле#Урожай
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18