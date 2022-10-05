В Белгородской области объявили режим ЧС из-за проблем с уборкой урожая с полей

В прямом эфире 4 октября губернатор Вячеслав Гладков рассказал о проблемах с уборкой урожая с полей Белгородской области. Так, аграрии не могут убрать подсолнечник, кукурузу и сою.
Причина — переувлажнение почвы. Мы несколько дней назад объявили ЧС, потому что не можем убрать остаток урожая. Урожай в этом году очень хороший, но в самом конце уборки погода нам мешает очень сильно.
Вячеслав Гладков
При этом глава региона отметил, что, если урожай с полей так и не удастся убрать, то областные власти будут просить федеральное министерство сельского хозяйства компенсировать аграриям убытки.