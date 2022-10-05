В Белгородской области назначили министра строительства

Оксана Козлитина стала министром строительства Белгородской области. В ЕГРЮЛ указано, что эту должность она занимает с 29 сентября.
С момента образования министерства строительства — с начала 2022 года — у ведомства не было официального начальника. Оксана Козлитина работала первым замминистра. Эту должность после её назначения, согласно информации на сайте регионального правительства, занял Владимир Губарев.
Отметим, что работу минстроя курирует замгубернатора Владимир Базаров. Он до изменения структуры правительства Белгородской области был начальником регионального департамента строительства и транспорта.
Добавим, что у губернатора Вячеслава Гладкова было немало претензий к работе минстроя. Они касались в том числе ремонта повреждённых взрывом домов, а также строительства медучреждений.