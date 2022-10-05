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В Белгородской области из-за дождей портятся соя и зерно

5 октября 08:55
Фото: 1MI
В белгородском АПК из-за погоды ввели режим ЧС, следует из постановления регионального правительства.

Дождливая погода угрожает зерну и сое — урожай портится. По этой причине в агропромышленном комплексе с 27 сентября действует режим ЧС.

Опасность для урожая появилась из-за обильных осадков. Дожди привели к переувлажнению почвы. Решать проблему будет оперштаб, руководителем которого станет замгубернатора по АПК Юлия Щедрина.

Представители оперативного штаба будут сотрудничать с главами муниципалитетов. Исключением стал только Белгород. В районах создадут местные оперштабы. Специалисты оценят причинённый погодой ущерб, попытаются снизить последствия ЧС и обеспечат уборку урожая.

 

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#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Постановление правительства#Чрезвычайная ситуация в АПК#Наталья Корявых
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