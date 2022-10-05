В Белгородской области из-за дождей портятся соя и зерно

Дождливая погода угрожает зерну и сое — урожай портится. По этой причине в агропромышленном комплексе с 27 сентября действует режим ЧС.
Опасность для урожая появилась из-за обильных осадков. Дожди привели к переувлажнению почвы. Решать проблему будет оперштаб, руководителем которого станет замгубернатора по АПК Юлия Щедрина.
Представители оперативного штаба будут сотрудничать с главами муниципалитетов. Исключением стал только Белгород. В районах создадут местные оперштабы. Специалисты оценят причинённый погодой ущерб, попытаются снизить последствия ЧС и обеспечат уборку урожая.