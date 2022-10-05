В Белгородской области из-за дождей портятся соя и зерно

Представители оперативного штаба будут сотрудничать с главами муниципалитетов. Исключением стал только Белгород. В районах создадут местные оперштабы. Специалисты оценят причинённый погодой ущерб, попытаются снизить последствия ЧС и обеспечат уборку урожая.