В Белгородской области 63% учителей трудятся в сфере образования более 20 лет

Наибольшую долю в педагогическом составе Белгородской области (29,4%) занимают учителя начальной школы. Следом за ними идут преподаватели русского языка и литературы (12,3%), иностранных языков (11,4%). Меньше всего, судя по инфографике Белгородстата, учителей информатики и химии.