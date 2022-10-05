В Белгородской области 63% учителей трудятся в сфере образования более 20 лет

В Белгородской области работает 12 280 учителей. Большая часть (12 203) трудится в государственных и муниципальных организациях, остальные (77) — в частных. Большинство учителей в регионе — женщины (86,6%).
Почти 92% преподавателей имеют высшее образование. В общем составе 63,1% учителей трудится в сфере образования более 20 лет.
Наибольшую долю в педагогическом составе Белгородской области (29,4%) занимают учителя начальной школы. Следом за ними идут преподаватели русского языка и литературы (12,3%), иностранных языков (11,4%). Меньше всего, судя по инфографике Белгородстата, учителей информатики и химии.
Статистику представили ко Всемирному дню учителя. Он отмечается ежегодно 5 октября.
В честь праздника на сцене «Белгород-Арены» для учителей выступят Елена Ваенга и Стас Михайлов.