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В Белгородской области 63% учителей трудятся в сфере образования более 20 лет

5 октября 14:37
Фото: 1MI
Всего в регионе работает 12,3 тыс. преподавателей. Наибольшая доля в педагогическом составе приходится на учителей начальной школы. Праздничной статистикой поделился Белгородстат.

В Белгородской области работает 12 280 учителей. Большая часть (12 203) трудится в государственных и муниципальных организациях, остальные (77) — в частных. Большинство учителей в регионе — женщины (86,6%).

Почти 92% преподавателей имеют высшее образование. В общем составе 63,1% учителей трудится в сфере образования более 20 лет.

Наибольшую долю в педагогическом составе Белгородской области (29,4%) занимают учителя начальной школы. Следом за ними идут преподаватели русского языка и литературы (12,3%), иностранных языков (11,4%). Меньше всего, судя по инфографике Белгородстата, учителей информатики и химии.

Фото: Белгородстат

Статистику представили ко Всемирному дню учителя. Он отмечается ежегодно 5 октября.

В честь праздника на сцене «Белгород-Арены» для учителей выступят Елена Ваенга и Стас Михайлов.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#День учителя#Статистика#Учителя
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