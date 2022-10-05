В Белгороде откроют второй центр поддержки матерей и жён военнослужащих

Второй центр поддержки матерей и жён военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, откроется в Белгороде в пятницу, 7 октября. Он заработает на проспекте Богдана Хмельницкого, 38.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков посетил центр поддержки матерей и жён военнослужащих на улице Щорса.
Сотрудники центра — удивительные женщины, ещё раз в этом убедился. Потому что они объясняют, помогают, сопереживают, а параллельно ещё решают большое количество проблем: от прохождения медкомиссии частично мобилизованного военнослужащего до устройства ребёнка в детский сад.
Вячеслав Гладков
Глава региона заявил, что хочет, чтобы такие центры заработали до конца недели во всех районах и горокругах.
Первый центр поддержки матерей и жён военнослужащих открылся в Белгороде 29 сентября. Работает он на улице Щорса, 15.