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В Белгороде откроют второй центр поддержки матерей и жён военнослужащих

5 октября 06:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Он должен заработать уже 7 октября на проспекте Богдана Хмельницкого, заявил Вячеслав Гладков. Накануне губернатор побывал в первом центре, который открылся недавно на улице Щорса.

Второй центр поддержки матерей и жён военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, откроется в Белгороде в пятницу, 7 октября. Он заработает на проспекте Богдана Хмельницкого, 38.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков посетил центр поддержки матерей и жён военнослужащих на улице Щорса.

Сотрудники центра — удивительные женщины, ещё раз в этом убедился. Потому что они объясняют, помогают, сопереживают, а параллельно ещё решают большое количество проблем: от прохождения медкомиссии частично мобилизованного военнослужащего до устройства ребёнка в детский сад.
Вячеслав Гладков
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Глава региона заявил, что хочет, чтобы такие центры заработали до конца недели во всех районах и горокругах.

Первый центр поддержки матерей и жён военнослужащих открылся в Белгороде 29 сентября. Работает он на улице Щорса, 15.

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#Общество#Частичная мобилизация#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Центр#Военнослужащие#Семьи#Открытие#Инна Рогова
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