В Альфа-Банке запустили доставку карт для бизнеса через постаматы

«Раньше карту можно было забрать в офисе или заказать доставку, но ее выбирали всего 20% клиентов. Несмотря на то, что курьеры приезжали оперативно, у предпринимателей могли измениться планы. Теперь вопрос решен — клиенты могут забрать карты в постаматах самостоятельно в любое удобное время», — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчётных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.