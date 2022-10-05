Стас Михайлов высказался о предстоящем выступлении в Белгороде на День учителя

5 октября в Белгороде выступит Стас Михайлов. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Буду выступать на благотворительном концерте в городе Белгороде. Для людей, которые находятся на рубеже нашего государства, для наших дорогих учителей, которые несмотря на все трудности достойно выполняют свою работу и каждый день несут огромную ответственность за спокойствие и безопасность наших детей.
Стас Михайлов
Помимо Стаса Михайлова, в Белгороде выступит и Елена Ваенга. Благотворительный концерт в областном центре проведут в честь Дня учителя.