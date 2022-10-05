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Стас Михайлов высказался о предстоящем выступлении в Белгороде на День учителя

5 октября 07:07
Фото: страница Стаса Михайлова во «ВКонтакте»

Стас Михайлов и Елена Ваенга дадут концерты в Белгороде в День учителя

Участие в благотворительном концерте певец подтвердил на своей странице в соцсети. Выступить сегодня должна и Елена Ваенга.

5 октября в Белгороде выступит Стас Михайлов. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Буду выступать на благотворительном концерте в городе Белгороде. Для людей, которые находятся на рубеже нашего государства, для наших дорогих учителей, которые несмотря на все трудности достойно выполняют свою работу и каждый день несут огромную ответственность за спокойствие и безопасность наших детей.
Стас Михайлов

Помимо Стаса Михайлова, в Белгороде выступит и Елена Ваенга. Благотворительный концерт в областном центре проведут в честь Дня учителя.

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#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Стас Михайлов#Концерт#День учителя
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