Синоптики обещают потепление в Белгородской области до +17 ˚С

6 октября в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, но утром и ночью местами возможен туман.
Западный ветер ночью будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура в тёмное время суток составит от +3 ˚С до +8 ˚С. Днём ветер усилится до 6–11 м/с, но вместе с тем воздух прогреется до +12…+17 ˚С.
В Белгороде в четверг будет облачно, но без осадков. Ночью столбик термометра покажет +7 ˚С, а днём поднимется до отметки в +14 ˚С.
По прогнозу Гидрометцентра, до конца недели в Белгороде осадков не ожидается. Ночью температура составит +5…+7 ˚С, а днём +14…+16 ˚С.