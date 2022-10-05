Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Синоптики обещают потепление в Белгородской области до +17 ˚С

5 октября 12:37
Фото: Bel.ru
Осадков в регионе в четверг не ожидается, но местами может быть туман. О прогнозе погоды на завтра сообщили в областном управлении МЧС.
Сюжет
Погода

6 октября в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, но утром и ночью местами возможен туман.

Западный ветер ночью будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура в тёмное время суток составит от +3 ˚С до +8 ˚С. Днём ветер усилится до 6–11 м/с, но вместе с тем воздух прогреется до +12…+17 ˚С.

В Белгороде в четверг будет облачно, но без осадков. Ночью столбик термометра покажет +7 ˚С, а днём поднимется до отметки в +14 ˚С.

По прогнозу Гидрометцентра, до конца недели в Белгороде осадков не ожидается. Ночью температура составит +5…+7 ˚С, а днём +14…+16 ˚С.

#Общество#Погода#Белгородская область#МЧС#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Потепление#Инна Рогова
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18