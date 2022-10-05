Синоптики обещают потепление в Белгородской области до +17 ˚С

Западный ветер ночью будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура в тёмное время суток составит от +3 ˚С до +8 ˚С. Днём ветер усилится до 6–11 м/с, но вместе с тем воздух прогреется до +12…+17 ˚С.