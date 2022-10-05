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Под Белгородом подростку после подрыва запала гранаты оторвало три пальца

5 октября 08:35
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Шебекинском горокруге. 16-летнего парня госпитализировали, сообщили в телеграм-канале ASTRA.

В селе Сурково вечером 4 октября 16-летнему подростку оторвало три пальца. Он взял запал от ручной гранаты, и прямо в руках у него произошёл подрыв.

Подростка отвезли в областную клиническую больницу. «Бел.Ру» обратилось в УМВД за комментарием по происшествию.

Это не первое подобное происшествие в Белгородской области за последние месяцы. В августе в Красном Октябре подросток пытался разобрать боеприпас и лишился кисти руки, у него были повреждены глаз и лицо. Мальчика отправили на лечение в Москву.

В конце сентября в Большом Городище Шебекинского горокруга в результате взрыва неизвестного устройства оторвало руку 14-летнему подростку, он получил ожоги.

При этом по состоянию на конец августа власти заявляли, что в регионе не было пострадавших от противопехотных мин «Лепесток» детей.

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#Происшествия#Белгородская область#Инна Рогова#Шебекинский горокруг#Сурково#Подросток#Граната#Травма
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