Песков о возможном изменении статуса спецоперации: Таких решений не принималось

В Сети появились предположения о том, что может измениться статус СВО — со специальной военной на контртеррористическую операцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это прерогатива верховного главнокомандующего, однако пока таких решений не было. Таким образом, сейчас продолжается специальная военная операция.