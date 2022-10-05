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Песков о возможном изменении статуса спецоперации: Таких решений не принималось

5 октября 12:24
Фото: 1MI
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую принимает президент. Пока таких заявлений не было, сообщает РИА «Новости».

В Сети появились предположения о том, что может измениться статус СВО — со специальной военной на контртеррористическую операцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это прерогатива верховного главнокомандующего, однако пока таких решений не было. Таким образом, сейчас продолжается специальная военная операция.

Песков также опроверг слухи о том, что 5 октября президент выступит с обращением к нации.

Напомним, что в последний раз глава государства обращался к россиянам 21 сентября. Тогда президент объявил частичную мобилизацию. 30 сентября Владимир Путин выступил с большой вступительной речью перед подписанием договоров о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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#Инна Рогова#Политика#Операция на Украине#Дмитрий Песков#Владимир Путин#Спецоперация
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