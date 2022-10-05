Обострение ситуации может повлечь за собой объявление военного положения если не во всей России, то, вероятнее всего, в районах, которые граничат с Украиной. Белгородская область, напомним, имеет общую границу с Харьковской областью Украины. И еще весной сюда стали долетать отголоски боев. А летом произошли серьезные обстрелы ракетами «Точка У» с кассетными боеприпасами, в ходе которых пострадало немало белгородцев. С тех пор в регионе периодически вводится желтый уровень террористической опасности. Последний раз он был введен губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в конце сентября и продлен до 7 октября.