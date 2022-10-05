В частности, в Белгородской области ждут такого решения. Будет ли оно принято и что изменит в жизни региона, читайте в нашем материале.
В политической жизни России происходят большие изменения, которые без преувеличения можно назвать историческими. Так, в составе Российской Федерации появились четыре новых субъекта — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Референдумы, прошедшие на этих территориях с 23 по 27 сентября, показали, что подавляющее большинство граждан (в среднем около 90%) выступило за выход из состава Украины и признание субъектами России.
Военные и политические эксперты отмечают, что с расширением состава России спецоперация по денацификации Украины приобретет несколько иную направленность. Ведь Россия будет защищать уже не братские соседние народы, а свои территории — Донбасс, Луганскую область и пр.
Напомним, что президентом Владимиром Путиным еще накануне референдумов была объявлена частичная мобилизация для усиления состава Вооруженных сил России, которые сегодня находятся в зоне боевых действий, обеспечивая оборону наших рубежей.
Обострение ситуации может повлечь за собой объявление военного положения если не во всей России, то, вероятнее всего, в районах, которые граничат с Украиной. Белгородская область, напомним, имеет общую границу с Харьковской областью Украины. И еще весной сюда стали долетать отголоски боев. А летом произошли серьезные обстрелы ракетами «Точка У» с кассетными боеприпасами, в ходе которых пострадало немало белгородцев. С тех пор в регионе периодически вводится желтый уровень террористической опасности. Последний раз он был введен губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в конце сентября и продлен до 7 октября.
Вот почему в Белгороде в числе первых могут ввести военное положение - ведь неспокойная обстановка здесь сохраняется довольно долго.
Ввести военное положение может только президент Российской Федерации соответствующим указом. Пока предпосылок к этому нет, считают в руководстве региона. Так, недавно губернатор Белгородской области, отвечая на вопросы местных жителей в соцсетях, отметил, что не нужно поддаваться панике и верить слухам, которые, вероятно, являются фейками, распространяемыми украинскими националистами.
«В соответствии с Конституцией Российской Федерации основанием для введения военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях является агрессия против Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии. Решение о военном положении принимается президентом РФ. Поскольку режим военного положения влечет определенные ограничения и запреты, оказывает существенное влияние на экономику и все сферы жизни, возможно, сейчас не та ситуация, при которой это того требует», — написал Гладков.
Очевидно, что жизнь белгородцев всерьез изменится в случае, если военное положение все-таки будет объявлено. Это означает ввод еще более строгих ограничений, нежели при террористической опасности. Будут усилено патрулирование, введен запрет находиться на улицах в вечерние и ночные часы, ужесточатся правила перехода через границы.
В Белгородском регионе развит индустриально-аграрный сектор экономики. Здесь расположено множество крупных промышленных предприятий: это и «Белэнергомаш», и Белгородский механический завод, и ОАО «Белгородцемент» и многие другие.
Также здесь расположены крупные объекты пищевого производства. С вводом военного положения работа на предприятиях будет переведена в особый режим, усилится охрана. Возможно, объем производства заметно сократится, усложнится импорт продукции и экспорт сырья.