На какие дороги Белгородской области вернут камеры

По словам чиновника, камеры возвращаются на высокоинтенсивные дороги второй категории. Речь идёт о дорогах Белгород — Шебекино — Волоконовка — Ровеньки, Старый Оскол — Красное, Белгород — Томаровка — Грайворон, дороги на Красную Яругу и на Новый Оскол.