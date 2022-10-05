Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На какие дороги Белгородской области вернут камеры

5 октября 09:07
Фото: 1MI
Данными поделился министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Камеры вернут на дороги с высокой интенсивностью движения.

По словам чиновника, камеры возвращаются на высокоинтенсивные дороги второй категории. Речь идёт о дорогах Белгород — Шебекино — Волоконовка — Ровеньки, Старый Оскол — Красное, Белгород — Томаровка — Грайворон, дороги на Красную Яругу и на Новый Оскол.

Камеры будут устанавливать там, где условия позволяют: где дороги отремонтированы, где водители могут разогнаться, но не каждый справляется с ситуацией.
Сергей Евтушенко

Также увеличат количество камер на федеральных дорогах: М2 «Крым», Короча — Прохоровка — Скородное — Губкин — Старый Оскол и дорога на Алексеевку.

Напомним, камеры на белгородских дорогах смогут регистрировать такие нарушения, как выезд за стоп-линию, отсутствие пристёгнутого ремня безопасности и разговоры по телефону.

Читайте также:
Камеры на белгородских дорогах смогут фиксировать разговор водителя по телефонуБелгородцы обстреливают камеры фотовидеофиксации на опорах13 камер фиксируют превышение скорости на дорогах в Белгороде
#Город#Эксклюзив#Белгородская область#Сергей евтушенко#Камеры#Дорога#Трасса#Кристина Семенчук
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18