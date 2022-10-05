На какие дороги Белгородской области вернут камеры

По словам чиновника, камеры возвращаются на высокоинтенсивные дороги второй категории. Речь идёт о дорогах Белгород — Шебекино — Волоконовка — Ровеньки, Старый Оскол — Красное, Белгород — Томаровка — Грайворон, дороги на Красную Яругу и на Новый Оскол.
Камеры будут устанавливать там, где условия позволяют: где дороги отремонтированы, где водители могут разогнаться, но не каждый справляется с ситуацией.
Сергей Евтушенко
Также увеличат количество камер на федеральных дорогах: М2 «Крым», Короча — Прохоровка — Скородное — Губкин — Старый Оскол и дорога на Алексеевку.
Напомним, камеры на белгородских дорогах смогут регистрировать такие нарушения, как выезд за стоп-линию, отсутствие пристёгнутого ремня безопасности и разговоры по телефону.