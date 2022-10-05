Министр опроверг информацию о том, что камеры на дорогах принадлежат частникам

В ходе брифинга чиновнику сообщили, что среди водителей бытует мнение, что передвижные комплексы фото- и видеофиксации принадлежат частному охранному предприятию, которое на этом наживается.
Министр ответил, что всего в Белгородской области 55 стационарных приборов фотовидеофиксации. Все они принадлежат правительству региона.
Ни одного частного прибора на территории региона нет и не было никогда. Приборы охраняют частные компании, которые имеют контракт с управлением дорожного хозяйства на охрану и установку.
Сергей Евтушенко
Напомним, как отметил чиновник, в регионе в 2020 и 2021 году часто нападали на стационарные приборы фотовидеофиксации. Всего было зафиксировано 18 таких случаев. С виновных взыскали около 200 тысяч рублей.