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Министр опроверг информацию о том, что камеры на дорогах принадлежат частникам

5 октября 06:13
Фото: 1MI
Всего в Белгородской области 55 стационарных приборов фотовидеофиксации. Кому они принадлежат, рассказал региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

В ходе брифинга чиновнику сообщили, что среди водителей бытует мнение, что передвижные комплексы фото- и видеофиксации принадлежат частному охранному предприятию, которое на этом наживается.

Министр ответил, что всего в Белгородской области 55 стационарных приборов фотовидеофиксации. Все они принадлежат правительству региона.

Ни одного частного прибора на территории региона нет и не было никогда. Приборы охраняют частные компании, которые имеют контракт с управлением дорожного хозяйства на охрану и установку.
Сергей Евтушенко

Напомним, как отметил чиновник, в регионе в 2020 и 2021 году часто нападали на стационарные приборы фотовидеофиксации. Всего было зафиксировано 18 таких случаев. С виновных взыскали около 200 тысяч рублей.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Сергей евтушенко#Камеры#Частная охрана#Собственность
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