Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэрия подала в суд на белгородскую компанию за долг по аренде в 8,5 млн рублей

5 октября 04:16
Фото: 1MI
Администрация Белгорода требует взыскать с ООО «ЮНИТИ» 8,5 млн рублей.

Мэрия Белгорода обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «ЮНИТИ». Администрация требует взыскать с организации 8 506 590 рублей задолженности по договору аренды с 13 августа 2020 года по 30 июня 2022 года. Также мэрия планирует взыскать 17 138 рублей неустойки.

Согласно документу суда, при решении вопроса о принятии искового заявления к производству выяснилось, что оно подано с нарушением требований, установленных статьями Арбитражного процессуального кодекса РФ. До 28 сентября иск оставался без движения.

В настоящее время исковое заявление приняли и возбудили производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 5 декабря 2022 года.

Согласно аналитической системе «СПАРК», ООО «ЮНИТИ» было зарегистрировано в 2012 году в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого, 131. Генеральный директор компании — Наталья Савина. Основной вид деятельности компании — розничная торговля лекарственными средствами в аптеках.

В 2021 году выручка компании составила 438 млн рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей, а сумма чистых активов — 16 млн рублей.

Читайте также:
Правительство Белгородской области подало в суд на две строительные компанииБелгородское УКС подало в суд на ЮЗР из-за течи в больницеС белгородского ЦЭБа через суд требуют 33,2 млн рублей долга
#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Мэрия#Суд#Долг#Аренда#Есть повод
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18