Мэрия подала в суд на белгородскую компанию за долг по аренде в 8,5 млн рублей

Мэрия Белгорода обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «ЮНИТИ». Администрация требует взыскать с организации 8 506 590 рублей задолженности по договору аренды с 13 августа 2020 года по 30 июня 2022 года. Также мэрия планирует взыскать 17 138 рублей неустойки.