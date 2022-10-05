Мэрия подала в суд на белгородскую компанию за долг по аренде в 8,5 млн рублей

Мэрия Белгорода обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «ЮНИТИ». Администрация требует взыскать с организации 8 506 590 рублей задолженности по договору аренды с 13 августа 2020 года по 30 июня 2022 года. Также мэрия планирует взыскать 17 138 рублей неустойки.
Согласно документу суда, при решении вопроса о принятии искового заявления к производству выяснилось, что оно подано с нарушением требований, установленных статьями Арбитражного процессуального кодекса РФ. До 28 сентября иск оставался без движения.
В настоящее время исковое заявление приняли и возбудили производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 5 декабря 2022 года.
Согласно аналитической системе «СПАРК», ООО «ЮНИТИ» было зарегистрировано в 2012 году в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого, 131. Генеральный директор компании — Наталья Савина. Основной вид деятельности компании — розничная торговля лекарственными средствами в аптеках.
В 2021 году выручка компании составила 438 млн рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей, а сумма чистых активов — 16 млн рублей.