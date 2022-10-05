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Мать Ксении Собчак не поняла, как к России присоединили территории под ВСУ

5 октября 14:08
Фото: vm.ru
Бывший брянский сенатор неоднозначно отреагировала на происходящее. Подробности сообщают «Брянские новости».

Экс-сенатор от Брянской области и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова высказалась о присоединении новых территорий к составу РФ. Во время заседания Совфеда она попыталась выяснить, где же проходит граница России после проведения референдумов.

Примечательно, что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что все сенаторы, которые отсутствовали на заседании, поддерживают принятое решение. Накануне Совфед ратифицировал договоры с новыми областями.

Тем не менее ответ Нарусовой не заставил себя ждать. Она заявила, что сенаторам предлагают принять в состав области, где находятся войска другой страны.

«Я, признаться, рассчитывала на объяснение этого беспрецедентного факта Конституционным судом, но увы», — посетовала сенатор.

Андрей Клишас пояснил чиновнице, что суд учёл политические обстоятельства и положил их в основу своего решения. Он также сказал, что комитет рассмотрел договоры и рекомендовал их одобрить. Сенатор напомнил, что сама Нарусова в заседании не участвовала.

 

 

#Политика#Присоединение к России#Людмила Нарусова#Наталья Корявых
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