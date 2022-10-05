Мать Ксении Собчак не поняла, как к России присоединили территории под ВСУ

Андрей Клишас пояснил чиновнице, что суд учёл политические обстоятельства и положил их в основу своего решения. Он также сказал, что комитет рассмотрел договоры и рекомендовал их одобрить. Сенатор напомнил, что сама Нарусова в заседании не участвовала.