«Лучшие в аду»: в Петербурге впервые показали боевик Евгения Пригожина

Режиссером картины «Лучшие в аду» стал Андрей Батов. Заслуженный артист России Сергей Рогожин, который побывал на показе, сказал, что фильм очень важен. По его словам, он со стороны показывает, что происходит на задворках. Также Батов подчеркнул, что поступки и действия героев фильма станут основой новой идеологии современной России. Он считает, что идеологию уничтожили вместе с СССР, а новую так и не дали.