«Лучшие в аду»: в Петербурге впервые показали боевик Евгения Пригожина

В Санкт-Петербурге состоялся предпремьерный показ фильма Евгения Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду». Картина рассказывает о трудной и опасной миссии штурмовиков. Фильм начнут показывать в российских кинотеатрах с 11 октября.
Как пишет издание, трейлер после официальной презентации собрал более 3 млн просмотров в Сети всего за несколько дней. Зрителям показали применение современных видов вооружения, бои в черте города и военное товарищество.
На постере же указан девиз главных героев, которые будут исполнять контракт до конца. Они знают, что попадут в ад, но в аду будут лучшими, следует из надписи.
Штурмовиков возглавляет боец с позывным Полигон. Эту роль играет актёр Георгий Болонев. Зрителей погружают в экшен-сцены противоборства опасному противнику, показывают работу БМП, миномётов и другого оружия.
Режиссером картины «Лучшие в аду» стал Андрей Батов. Заслуженный артист России Сергей Рогожин, который побывал на показе, сказал, что фильм очень важен. По его словам, он со стороны показывает, что происходит на задворках. Также Батов подчеркнул, что поступки и действия героев фильма станут основой новой идеологии современной России. Он считает, что идеологию уничтожили вместе с СССР, а новую так и не дали.
Аналогичного мнения придерживается режиссёр Сергей Надеин. Идеологическим воспитанием молодёжи никто не занимался. У людей нет истинной информации, им просто «промыли мозги», заявил Надеин. Он также отметил и качество фильма, в частности, спецэффекты и высокую динамику сюжета.
В целом мнения о том, что такие картины России необходимы, придерживаются многие близкие к киносфере люди, с которыми редакции удалось побеседовать. Общее в их мнении — фильм нужно смотреть молодым людям, которые «носят розовые очки».