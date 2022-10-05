Курский губернатор посетил воинские части и ужаснулся

По его словам, их и раньше ничего не волновало, кроме «свежести тирамису и последней коллекции кед». Глава региона также подчеркнул, что этим людям всё равно на практически ежедневные обстрелы Курской области. Также чиновник заявил, что гордится своими земляками и парнями из других регионов, которые готовы защищать слабых.