Курский губернатор посетил воинские части и ужаснулся

Курский губернатор Роман Старовойт побывал в воинских частях, где базируются мобилизованные. Некоторые из частей находятся в ужасном состоянии.
Как написал чиновник, он увидел руинированную столовую, разбитые и ржавые душевые. Местами даже нет кроватей, а если и есть, то «убитые». Обмундирования не хватает, а плац выглядит так, будто его бомбили.
Высказал глава региона и своё мнение о проведении спецоперации. Он признался, что к тактике есть вопросы, однако уподобляться «диванным полководцам» он не станет. Всё это специалисты должны разобрать уже после победы, заявил Старовойт.
Людей он призывает сплотиться, организовать трудовой фронт. Время глава региона называет сложным, однако именно оно показывает, каков человек. Губернатор не забыл раскритиковать бегущих из России велосипедистов в «узких джинсах и розовых футболках».
По его словам, их и раньше ничего не волновало, кроме «свежести тирамису и последней коллекции кед». Глава региона также подчеркнул, что этим людям всё равно на практически ежедневные обстрелы Курской области. Также чиновник заявил, что гордится своими земляками и парнями из других регионов, которые готовы защищать слабых.
«Без соплей и паники знаем, что делать. Наша сила в правде, а правда за нами! Победа будет нашей», — заключил Роман Старовойт.