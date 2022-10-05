Картаполов критикует Минобороны из-за постоянных обстрелов Белгородской области

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов раскритиковал МО РФ за сводки, в которых нет данных о постоянных обстрелах Белгородской области. Чиновник уверен, что нужно «переставать врать».
«У нас практически все приграничные сёла Белгородской области разрушены. У нас российский город Валуйки, город-крепость, кстати, находится под постоянным огневым воздействием», — сетует Картаполов.
Он вспомнил сводки, которые были в СССР во время Великой Отечественной войны, и сказал, что люди знали о возможных опасностях, о потерях, могли оценить ситуацию. Почти все сёла разрушены, а сводки МО РФ не меняются, говорит чиновник.
По словам Картаполова, всю информацию власти узнают не от Минобороны, а от губернатора, телеграм-каналов, военкоров. Он также уточнил, что народ в России не глупый, и он видит, что ему не хотят говорить не то что правду, а даже её часть. Чиновник опасается, что подобные вещи могут привести к потере кредита доверия.