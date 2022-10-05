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Картаполов критикует Минобороны из-за постоянных обстрелов Белгородской области

5 октября 15:06
Фото: страница Андрея Картаполова в ВК
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на федеральном телевидении заявил, что в регионе разрушены практически все приграничные сёла.

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов раскритиковал МО РФ за сводки, в которых нет данных о постоянных обстрелах Белгородской области. Чиновник уверен, что нужно «переставать врать».

«У нас практически все приграничные сёла Белгородской области разрушены. У нас российский город Валуйки, город-крепость, кстати, находится под постоянным огневым воздействием», — сетует Картаполов.

Он вспомнил сводки, которые были в СССР во время Великой Отечественной войны, и сказал, что люди знали о возможных опасностях, о потерях, могли оценить ситуацию. Почти все сёла разрушены, а сводки МО РФ не меняются, говорит чиновник.

По словам Картаполова, всю информацию власти узнают не от Минобороны, а от губернатора, телеграм-каналов, военкоров. Он также уточнил, что народ в России не глупый, и он видит, что ему не хотят говорить не то что правду, а даже её часть. Чиновник опасается, что подобные вещи могут привести к потере кредита доверия.

 

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#Общество#Операция на Украине#Андрей Картаполов#Обстрелы Белгородской области#Депутат госдумы#Критика Минобороны#Наталья Корявых
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