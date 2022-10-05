Картаполов критикует Минобороны из-за постоянных обстрелов Белгородской области

По словам Картаполова, всю информацию власти узнают не от Минобороны, а от губернатора, телеграм-каналов, военкоров. Он также уточнил, что народ в России не глупый, и он видит, что ему не хотят говорить не то что правду, а даже её часть. Чиновник опасается, что подобные вещи могут привести к потере кредита доверия.