Как для себя строил: под Белгородом продаётся дом за 55 млн рублей

В Дубовом в микрорайоне Северный-2 продаётся двухэтажный дом. Площадь дома составляет 700 кв. м, а площадь участка — 24 сотки.
Продавец отмечает, что дом строили для себя, ремонт делали лучшие мастера. Гостиная в элитном коттедже разделена на столовую зону и зону отдыха. Из кухни есть выход на большую летнюю террасу.
В доме расположено четыре спальни с индивидуальными санузлами и гардеробной.
Кроме того, в доме есть бассейн, сауна, котельная и подвал. Водоснабжение и газ централизованные.
На участке также есть дом для гостей и постройка для квадроциклов и велосипедов. На территории ведётся видеонаблюдение и растут сосны и ели. Рядом с особняком находятся храм, супермаркет, остановка, детский сад и школа.
Дом готовы продать за 55 млн рублей.