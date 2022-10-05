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Как для себя строил: под Белгородом продаётся дом за 55 млн рублей

5 октября 15:14
Фото: Авито
Объявление о продаже двухэтажного дома разместили на «Авито».

В Дубовом в микрорайоне Северный-2 продаётся двухэтажный дом. Площадь дома составляет 700 кв. м, а площадь участка — 24 сотки.

Продавец отмечает, что дом строили для себя, ремонт делали лучшие мастера. Гостиная в элитном коттедже разделена на столовую зону и зону отдыха. Из кухни есть выход на большую летнюю террасу.

В доме расположено четыре спальни с индивидуальными санузлами и гардеробной.

Кроме того, в доме есть бассейн, сауна, котельная и подвал. Водоснабжение и газ централизованные.

Фото: Авито

На участке также есть дом для гостей и постройка для квадроциклов и велосипедов. На территории ведётся видеонаблюдение и растут сосны и ели. Рядом с особняком находятся храм, супермаркет, остановка, детский сад и школа.

Дом готовы продать за 55 млн рублей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дом#Объявление
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