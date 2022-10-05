История легендарного Бригадира футбольного «Шахтера» Михаила Соколовского

«За свою карьеру я отдал все свои силы и все умение. Не пропустил ни одной тренировки, в матчах всегда отдавался по полной и, как говорится, не щадил себя. Но сейчас думаю и понимаю, что все равно остался небольшой осадочек: все равно ведь мог сделать больше! Возможно, немножко бы дополнительной удачи в каких-то моментах, где-то поступить иначе… — говорил Михаил Соколовский на свой 60-летний юбилей. — Впрочем, повод для гордости есть. С местными футболистами „Шахтер“ сумел стать командой высокого класса по меркам Советского Союза. А ведь в тех условиях у нас, у областной команды, были наименьшие возможности по сравнению с другими коллективами. Нам было тяжело среди гигантов, но тем не менее, я считаю, нам удалось создать очень хорошую, добротную команду. Вот это главный повод для гордости».