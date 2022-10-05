История легендарного Бригадира футбольного «Шахтера» Михаила Соколовского

Первыми в мае 2011 года были увековечены имена легендарных игроков «оранжево-черной» команды еще советского периода — вратаря Юрия Дегтерева, полузащитника Михаила Соколовского и нападающего Виталия Старухина.
Расскажем о жизненном пути и карьере бывшего многолетнего капитана «Шахтера», которого уважительно величали «Бригадир», обладателя двух Кубков СССР и одного Кубка сезона, дважды серебряного и один раз бронзового призера, а также лучшего бомбардира «горняков» в истории чемпионатов Советского Союза Михаила Соколовского.
«Бригадир», как его прозвали еще в начале 1980-х, в течение шести сезонов был капитаном донецкой команды, обладал отличным, а главное своевременным пасом, точным ударом, пользовался неоспоримым авторитетом в коллективе. До этой положительной характеристики у Михаила Соколовского был свой неповторимый путь.
Родился 15 ноября 1951 года в городе Славянске тогда еще Сталинской области. Футболом увлекся с раннего детства, но в специализированных спортивных секциях не занимался вообще, зато не пропускал ни одной дворовой баталии. Как сам признался, даже школу прогуливал, чтобы лишние пять-шесть часов погонять мяч, пусть даже и в одиночку. Кстати, Миша неплохо играл в баскетбол и волейбол, становился чемпионом города Славянска по спортивной гимнастике.
На молодежном уровне выступал за славянский «Химик», из которого в 1970 году попал в краматорский «Авангард», службу в армии прошел в спортивной роте киевского СКА, играл за «Чернигов» и запорожский «Металлург».
В 1974 году его засыпали предложениями команды высшей лиги (как сам признался, все произошло в один день), а по тем временам это уже было достижение. Михаил Соколовский выбирал между ленинградским «Зенитом», киевским «Динамо», во главе которого стоял легендарный Валерий Лобановский, и донецким «Шахтером». Перспективный игрок даже съездил в Киев, но сделал выбор в пользу третьего коллектива. «Мне очень хотелось играть, а не „греть лавку“. Да и донецкие тренеры смогли убедить меня, что я им нужен больше», — обосновал свой выбор теперь уже ветеран.
В марте 1974 года будущий «мозговой центр» донецкой команды дебютировал в «Шахтере», а в августе забил свой первый гол на высшем уровне — в ворота кишиневского «Нистру». Так началась большая история одного из лучших полузащитников, капитана и рекордсмена клуба.
В 1974 году Федеративная Республика Германия приняла юбилейный, десятый чемпионат мира по футболу. В финальном раунде играли 16 национальных сборных, в том числе такие экзотические, как команды Заира и Гаити. В финале немцы выиграли 2:1 у голландцев, а третье место заняли поляки, в составе которых блистал лучший бомбардир турнира Гжегож Лято. Сборная ССР была дисквалифицирована еще в отборочном турнире из-за отказа играть ответный матч в Чили в связи с военным переворотом в этой стране.
Три кубка и три комплекта медалей чемпионата Советского Союза — это лишь голый арифметический итог выступлений Соколовского за «шахтеров» с 1974-го по 1987 год. Только в чемпионатах СССР он провел 400 матчей и забил 87 голов (оба рекордные показатели). Во всех турнирах он провел 485 матчей и установил рекорд, который только много лет спустя превзошел хорватский защитник Дарио Срна. У Михаила Григорьевича 105 голов — больше только в активе трех нападающих, и это за 86-летнюю историю команды из столицы Донбасса.
«За свою карьеру я отдал все свои силы и все умение. Не пропустил ни одной тренировки, в матчах всегда отдавался по полной и, как говорится, не щадил себя. Но сейчас думаю и понимаю, что все равно остался небольшой осадочек: все равно ведь мог сделать больше! Возможно, немножко бы дополнительной удачи в каких-то моментах, где-то поступить иначе… — говорил Михаил Соколовский на свой 60-летний юбилей. — Впрочем, повод для гордости есть. С местными футболистами „Шахтер“ сумел стать командой высокого класса по меркам Советского Союза. А ведь в тех условиях у нас, у областной команды, были наименьшие возможности по сравнению с другими коллективами. Нам было тяжело среди гигантов, но тем не менее, я считаю, нам удалось создать очень хорошую, добротную команду. Вот это главный повод для гордости».
О премьерном голе нашего сегодняшнего героя сказано выше, но в его послужном списке есть еще как минимум два исторических удара.
В сентябре 1976 года донецкий «Шахтер» провел дебютный матч в еврокубках. Это был домашний поединок против берлинского «Динамо», который советская команда выиграла с убедительным счетом 3:0. Счет открыл Владимир Роговской, закрепил преимущество как раз Михаил Соколовский, а финальную точку поставил Виталий Старухин. Переполненный стадион после финального свистка устроил любимцам продолжительную овацию. Всего в еврокубках Соколовский провел 18 матчей и забил 5 голов.
«Чтоб вы понимали, состояние, когда с „Шахтером“ дебютировал в Кубке УЕФА, было такое как Юрий Гагарин полетел в космос. Событие примерно такого же размаха, выше быть не могло. Вот такой был немыслимый ажиотаж. Мы почувствовали, что можем играть в Европе. Непередаваемые чувства. Гол в ворота берлинского „Динамо“ помню, словно вчера было. Пошел в обводку, обыграл троих защитников, одного на замахе, двоих на скорости. Вышел на вратаря и забил. Сумасшедший гол, как писали в газетах, — сказал Михаил Соколовский в недавнем интервью. — В день игры пустой город был. В том смысле, что все те, кто не попал на стадион, разместились на терриконах и слушали радиорепортаж».
За советский период, то есть с сентября 1976-го по март 1984 года донецкий «Шахтер» провел в еврокубках — Кубок УЕФА и Кубок обладателей Кубков — 18 матчей против соперников из ФРГ, Венгрии, Италии, Испании, Франции, Дании, Швейцарии и Португалии. Самые запоминающиеся — противостояния с «Ювентусом» и «Барселоной», «Монако» и «Порту».
Главный успех, а это победа в последнем перед переименованием Кубке УЕФА 2009 года, когда в стамбульском финале был обыгран немецкий «Вердер», но это уже совсем другая история.
В 1984 году «Шахтер» и «Днепр» оспаривали Кубок сезона, как тогда назывался привычный для нового поколения Суперкубок страны. Первая игра состоялась в Донецке и завершилась победой «горняков» со счетом 2:1, ответная — спустя всего три дня в Днепропетровске. Хозяева в середине второго тайма отыграли голевой дефицит, но последнее слово осталось за гостями. За минуту (!) до окончания основного игрового времени, когда донецкая команда уже играла в меньшинстве, забил «Бригадир». Этот гол принес «горнякам» последний трофей советского периода.
Михаил Соколовский может считаться идеальным, классическим примером игрока того, народного «Шахтера». Несмотря на то, что он был одарен щедрее, чем большинство его товарищей, лучше и пасовал, и бил по воротам, и думал на поле, в другой команде игрок его данными хоть чем-нибудь да выдавал бы желание выделиться представить себя персоной. «Бригадир» строжайшим образом соблюдал командный режим. Зрители его любили по-настоящему, как шахтеры справедливого бригадира.
Михаил Соколовский имеет заслуженную репутацию настоящего профессионала, никогда не нарушал спортивного режима, потому и играл в футбол на профессиональном уровне до 36-ти лет. В 1988 году он выступал во второй лиге за херсонский «Кристалл», причем был уже играющим тренером. В эту команду Соколовский перешел только потому, что ее возглавил Павел Садырин, в котором он чувствовал родственную душу.
В дальнейшем возглавлял и входил в тренерские штабы «Антрацита» (Кировское), польских команд «Сталь» и «Лех», «Силура» (Харцызск), а также клубов куда более высокого уровня — донецкого «Шахтера», донецкого и запорожского «Металлургов». Больших высот на этом непростом поприще не достиг, но несколько интересных футболистов воспитал.
Мастер спорта СССР и обладатель приза «Верность клубу» (400 матчей в чемпионатах СССР) всегда был примерным семьянином, воспитал дочь и сына, который также стал профессиональным футболистом.