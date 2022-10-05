ИРИ включил успехи Магаданской области в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Целью данной инициативы является фиксация тех явлений и эпизодов истории современной России, которые сильнее всего повлияли на становление молодежи.
Эксперты по социологии, политологии и представители СМИ изучают особенности реалий нашей страны за последние 20 лет.
Участники фокус-групп из каждого субъекта РФ в возрасте 18 — 35 лет должны были назвать 15 событий, которые имеют особое значение для страны в целом, и пять событий, оказавших большое значение на их регион проживания, сообщает vostokmedia.com.
Сегодня речь пойдет о Магаданской области, которая по праву считается краем сурового климата и богатой истории. Этот регион привлекает отдыхающих со всей страны своей малонаселенностью и живописным побережьем Охотского моря. За последние два десятка лет в области произошло много изменений к лучшему.
Два года назад воздушная гавань Магадана перешла из федеральной собственности во владение региональных властей. К лету 2024 года в аэропорту должен появиться новый пассажирский терминал, который сможет обслуживать пассажиропоток в размере одного миллиона человек в год. Также пространство аэровокзала будет включать в себя парковку на 300 автомобилей.
Для магаданских семей стала доступна льготная ипотека на приобретение жилья под 1 — 2% годовых. Уже 800 местных жителей оформили ипотечное кредитование по такой выгодной программе. Льготная ипотека предлагается и гражданам — участникам программы «Дальневосточный гектар». За последние пять лет две тысячи магаданцев смогли приобрести жилье благодаря запущенным в регионе инициативам.
В 2020 году в областном центре в ходе реализации национального проекта «Образование» был построен и запущен в работу детский технопарк «Кванториум» — образовательный центр, в котором старшеклассники смогут изучать технические и естественно-научные образовательные программы. Около 800 подростков проходят здесь обучение на постоянной основе, а три тысячи — участвуют в различных мероприятиях.
В Магаданской области успешно реализуются инициативы по развитию туристической отрасли. В скором времени будет достроен санаторно-курортный комплекс «Талая» на острове Завьялова — единственный за Полярным кругом. Все строения комплекса были отреставрированы, возводятся бассейн, грязевая и водная лечебница. В обновленном санатории смогут разместиться 500 постояльцев одновременно. Модернизированный комплекс начнет принимать туристов уже до конца 2022 года.
К 90-летнему юбилею со дня основания Магадана будет построен парк «Маяк». Появление парка станет одним из этапов реализации федеральной программы по созданию комфортной среды. Главными достопримечательностями общественного пространства станут амфитеатр, детские и спортивные площадки, территории для катания на скейтбордах и роликовых коньках, аллеи для прогулок, дендропарк и арт-объекты.