ИРИ включил успехи Магаданской области в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Два года назад воздушная гавань Магадана перешла из федеральной собственности во владение региональных властей. К лету 2024 года в аэропорту должен появиться новый пассажирский терминал, который сможет обслуживать пассажиропоток в размере одного миллиона человек в год. Также пространство аэровокзала будет включать в себя парковку на 300 автомобилей.