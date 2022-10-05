ИРИ включил успехи Липецкой области в проект «20 главных событий России за 20 лет»

В Усмани в рамках программы спортстроительства будет возведен первый проект — ледовый дворец. В скором времени хоккейные площадки обустроят в Задонске, Липецке, Ельце. До конца этого года в регионе будет запущено в эксплуатацию пять спортивных объектов: в Липецке, Волово, а также в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах.