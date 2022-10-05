ИРИ включил успехи Липецкой области в проект «20 главных событий России за 20 лет»

В рамках социологического исследования эксперты и представители СМИ выявляют основные эпизоды, которые оказали влияние на жизнь молодого поколения. Как сообщает vostokmedia.com, в опросе могут участвовать россияне от 18 до 35 лет из каждого субъекта РФ. Их формируют в особые фокус-группы и задают им одинаковые вопросы.
Респонденты должны назвать 15 главных событий, повлиявших на развитие России, и перечислить 5 таких же приоритетных событий для своего региона проживания.
Сегодня речь пойдет о Липецкой области, которая имеет статус одного из приоритетных регионов Черноземья. По масштабам развития промышленного сектора на душу населения область лидирует в Центральном федеральном округе. Развитие региона в данном направлении успешно шло на протяжении последнего двадцатилетия.
Население как областного центра, так и его районов по достоинству оценило массовое строительство школ, детских садов и медицинских учреждений. Так, в микрорайоне Европейский сейчас ведется строительство школы, детсада и парка одновременно. В скором времени в образовательном учреждении будут учиться 800 школьников.
Дошкольное учреждение для 280 воспитанников в Европейском появится в рамках реализации нацпроекта «Демография». А в парке, территория которого занимает пять гектаров, будут построены новые спортивные площадки, скверы для прогулок и автопарковка.
В Усмани в рамках программы спортстроительства будет возведен первый проект — ледовый дворец. В скором времени хоккейные площадки обустроят в Задонске, Липецке, Ельце. До конца этого года в регионе будет запущено в эксплуатацию пять спортивных объектов: в Липецке, Волово, а также в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах.
В Липецкой области появилась собственная санитарная авиация. В течение последних 12 месяцев вертолеты «Ансат» более 600 раз вылетели по вызовам. Вертолеты оснащены всем жизненно важным медоборудованием для спасения жизней пациентов: аппаратом искусственной вентиляции легких, многофункциональным монитором, дефибриллятором. Доктора и младший медицинский персонал прошли особое обучение для работы в условиях воздуха. Теперь граждан, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, можно в течение нескольких минут доставить в больницу.
Липецкий аэропорт на данный момент имеет статус международного, ведется работа по модернизации аэровокзального комплекса.
В регионе проходит строительство переправ, в том числе в поселке Новая Жизнь. Эта переправа длиной порядка 630 метров будет связывать Липецк и Грязи.
В текущем году в регионе пройдет ремонт 12 мостов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», что вдвое больше, чем в 2021 году. Кроме того, запланирован ремонт мостовой конструкции через реку Становая Ряса в Чаплыгине.