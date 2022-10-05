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Posted 5 октября 2022, 17:31

Published 5 октября 2022, 17:31

Modified 5 октября 2022, 17:31

Updated 5 октября 2022, 17:31

ИРИ включил успехи Липецкой области в проект «20 главных событий России за 20 лет»

5 октября 2022, 17:31
Медиахолдинг 1MI и автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (ИРИ) ведут работу над совместным нацпроектом «20 главных событий России за 20 лет», стараясь задокументировать те факты современной истории России, которые более всего повлияли на молодежь за последние 20 лет.

В рамках социологического исследования эксперты и представители СМИ выявляют основные эпизоды, которые оказали влияние на жизнь молодого поколения. Как сообщает vostokmedia.com, в опросе могут участвовать россияне от 18 до 35 лет из каждого субъекта РФ. Их формируют в особые фокус-группы и задают им одинаковые вопросы.

 

Респонденты должны назвать 15 главных событий, повлиявших на развитие России, и перечислить 5 таких же приоритетных событий для своего региона проживания.

 

Сегодня речь пойдет о Липецкой области, которая имеет статус одного из приоритетных регионов Черноземья. По масштабам развития промышленного сектора на душу населения область лидирует в Центральном федеральном округе. Развитие региона в данном направлении успешно шло на протяжении последнего двадцатилетия.

Население как областного центра, так и его районов по достоинству оценило массовое строительство школ, детских садов и медицинских учреждений. Так, в микрорайоне Европейский сейчас ведется строительство школы, детсада и парка одновременно. В скором времени в образовательном учреждении будут учиться 800 школьников.

 

Дошкольное учреждение для 280 воспитанников в Европейском появится в рамках реализации нацпроекта «Демография». А в парке, территория которого занимает пять гектаров, будут построены новые спортивные площадки, скверы для прогулок и автопарковка.

 

В Усмани в рамках программы спортстроительства будет возведен первый проект — ледовый дворец. В скором времени хоккейные площадки обустроят в Задонске, Липецке, Ельце. До конца этого года в регионе будет запущено в эксплуатацию пять спортивных объектов: в Липецке, Волово, а также в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах.

 

В Липецкой области появилась собственная санитарная авиация. В течение последних 12 месяцев вертолеты «Ансат» более 600 раз вылетели по вызовам. Вертолеты оснащены всем жизненно важным медоборудованием для спасения жизней пациентов: аппаратом искусственной вентиляции легких, многофункциональным монитором, дефибриллятором. Доктора и младший медицинский персонал прошли особое обучение для работы в условиях воздуха. Теперь граждан, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, можно в течение нескольких минут доставить в больницу.

Липецкий аэропорт на данный момент имеет статус международного, ведется работа по модернизации аэровокзального комплекса.

 

В регионе проходит строительство переправ, в том числе в поселке Новая Жизнь. Эта переправа длиной порядка 630 метров будет связывать Липецк и Грязи.

 

В текущем году в регионе пройдет ремонт 12 мостов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», что вдвое больше, чем в 2021 году. Кроме того, запланирован ремонт мостовой конструкции через реку Становая Ряса в Чаплыгине.

#Общество
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